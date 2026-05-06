Homem com tatuagem de palhaço é morto com golpe de tampa de bueiro em residencial

Ainda sem identificação, vítima foi encontrada ao lado de faca e marcas de sangue

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem foi espancado até a morte na zona norte de Macapá. O corpo foi encontrado em um trecho escuro da quadra 7 do conjunto habitacional Macapaba 1, entre os blocos 9 e 10.

A vítima apresentava sinais evidentes de violência e estava com uma tampa de concreto, do tipo utilizado em bueiros, sobre a cabeça. O assassinato aconteceu na última segunda-feira (4) e, até o momento, o cadáver não foi identificado. A vítima aparenta ter entre 35 e 40 anos e possui tatuagem de um palhaço no peito, símbolo que, no contexto criminal brasileiro, pode estar associado ao assassinato de agentes de segurança.

De acordo com informações preliminares levantadas no local pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a cena do crime indica que pode ter havido luta corporal. Próximo ao corpo, os peritos encontraram uma faca e um rastro de sangue, o que reforça a hipótese de confronto entre vítima e autor.

A perícia constatou ferimentos na região da cabeça, possivelmente causados pelo impacto da tampa de concreto.

Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que o agressor também tenha se ferido durante a ação, hipótese que será analisada por meio de exames periciais.

O crime ocorreu em uma área com pouca iluminação, e até agora não há testemunhas. Segundo a polícia, o silêncio de moradores dificulta o avanço das investigações, situação comum em regiões onde há atuação de grupos criminosos. A DHPP segue à frente do caso e aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica do crime, além de trabalhar na identificação da vítima e dos responsáveis.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo disque-denúncia: (96) 99170-4302.