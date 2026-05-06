MACAPABA

Homem com tatuagem de palhaço é morto com golpe de tampa de bueiro em residencial

6, maio, 2026
Ainda sem identificação, vítima foi encontrada ao lado de faca e marcas de sangue
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem foi espancado até a morte na zona norte de Macapá. O corpo foi encontrado em um trecho escuro da quadra 7 do conjunto habitacional Macapaba 1, entre os blocos 9 e 10.

A vítima apresentava sinais evidentes de violência e estava com uma tampa de concreto, do tipo utilizado em bueiros, sobre a cabeça. O assassinato aconteceu na última segunda-feira (4) e, até o momento, o cadáver não foi identificado. A vítima aparenta ter entre 35 e 40 anos e possui tatuagem de um palhaço no peito, símbolo que, no contexto criminal brasileiro, pode estar associado ao assassinato de agentes de segurança.

Tatuagem de palhaço do homem espancado até a morte. Fotos: Olho de Boto/SelesNafes.com

De acordo com informações preliminares levantadas no local pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a cena do crime indica que pode ter havido luta corporal. Próximo ao corpo, os peritos encontraram uma faca e um rastro de sangue, o que reforça a hipótese de confronto entre vítima e autor.

A perícia constatou ferimentos na região da cabeça, possivelmente causados pelo impacto da tampa de concreto.
Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que o agressor também tenha se ferido durante a ação, hipótese que será analisada por meio de exames periciais.

Sem testemunhas, silêncio de moradores dificulta avanço das investigações

O crime ocorreu em uma área com pouca iluminação, e até agora não há testemunhas. Segundo a polícia, o silêncio de moradores dificulta o avanço das investigações, situação comum em regiões onde há atuação de grupos criminosos. A DHPP segue à frente do caso e aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica do crime, além de trabalhar na identificação da vítima e dos responsáveis.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo disque-denúncia: (96) 99170-4302.

Seles Nafes
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