Lobato pode assumir como deputado após licença de Rayfran para tratamento de doença grave

Deputado estadual pediu afastamento de 130 dias para investigar quadro de fibrose pulmonar idiopática; convocação depende da presidência da Assembleia.

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O deputado estadual Rayfran Beirão (Republicanos) solicitou licença superior a quatro meses da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) para tratar uma doença grave diagnosticada como fibrose pulmonar idiopática. Com o afastamento, a vaga deverá ser ocupada pelo jornalista e advogado Carlos Lobato, primeiro suplente da coligação.

A fibrose pulmonar idiopática provoca cicatrização progressiva dos pulmões, comprometendo a capacidade respiratória e causando sintomas como falta de ar, cansaço e perda de peso. Em documento protocolado na presidência da Alap, Rayfran informou que necessita de acompanhamento médico e de exames complementares para investigação da doença, motivo pelo qual pediu licença inicial de 130 dias.

Procurado pelo Portal SN, Carlos Lobato, que era filiado ao Pros, afirmou que aguarda manifestação oficial da presidente da Assembleia, deputada Alliny Serrão (União), responsável por formalizar a convocação do suplente.

Segundo Lobato, toda a documentação necessária para o exercício do mandato já foi apresentada. Ele encaminhou ao Portal SN certidões negativas e comprovantes que atestam a regularidade de seus direitos políticos, incluindo o cadastro biométrico eleitoral.

O empresário e ex-vereador de Macapá Edinoelson Careca chegou a anunciar a alguns jornalistas e amigos próximos que pretendia requerer a posse na vaga. No entanto, apuração indica que ele aparece atrás de Lobato na ordem de suplência da coligação.

A expectativa é que a presidência da Assembleia Legislativa se pronuncie nos próximos dias sobre a convocação e a posse do suplente.