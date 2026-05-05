Com pedaço de pau, mãe nocauteia homem que tentou abusar e afogar crianças

Criança de 9 anos sobreviveu a tentativa de afogamento após salvar irmã caçula de abusador

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um cenário de horror à margem de um igarapé na Vila Vitória, em Oiapoque, só não terminou em uma tragédia irreparável devido ao instinto de proteção de uma família. No último domingo (3), uma menina de 9 anos enfrentou um homem de 65 anos para salvar a irmã caçula, enquanto a mãe das vítimas, ao saber do ocorrido, agiu para conter o agressor até a chegada da polícia.

As três irmãs, de 4, 9 e 12 anos, moram nas proximidades e aproveitavam o dia no local quando foram abordadas pelo suspeito. O relato do delegado Átila Rodrigues de Almeida, titular do caso, revela detalhes de uma perversidade chocante que antecedeu as agressões físicas.

“Apurou-se que o homem teria exibido sua genitália para uma criança de 4 anos de idade, em seguida teria se masturbado e passou o produto de sua ejaculação no próprio rosto. Em seguida, ele agarrou a menina e tentou levá-la para uma área de matagal”, detalhou o delegado.

Ao ver a irmã caçula em perigo, a menina de 9 anos não hesitou. Ela travou uma luta desigual para impedir que a menor fosse levada para a mata. A reação do criminoso foi de uma violência brutal: ele golpeou a cabeça da criança contra o tronco de uma árvore e tentou afogá-la no rio. Ela só sobreviveu porque foi socorrida por um popular.

Após o ataque, as crianças conseguiram correr para casa e relatar o crime. Tomada pelo desespero e pelo instinto de proteção, a mãe das meninas foi ao local e confrontou o agressor. Com um pedaço de madeira, ela desferiu golpes contra o homem, que acabou caindo desacordado à margem do igarapé.

A equipe do CIOSP de Oiapoque encontrou o suspeito ainda sem sentidos. Ele foi levado sob custódia ao Hospital Estadual e, após receber alta, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, importunação sexual e tentativa de estupro de vulnerável. O agressor segue agora à disposição da Justiça.