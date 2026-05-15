Operação destrói retroescavadeiras e causa prejuízo milionário ao garimpo ilegal

Ação integrada entre forças federais inutilizou máquinas, combustível e estruturas usadas em áreas clandestinas na divisa do Amapá com o Pará

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Por JÚLIO MIRAGAIA, de Belém (PA)

A Polícia Federal realizou uma operação integrada contra o garimpo ilegal na região de divisa entre os estados do Amapá e Pará, resultando na destruição de maquinários pesados, combustível e estruturas utilizadas na atividade criminosa. A ofensiva causou prejuízo estimado em mais de R$ 6 milhões aos responsáveis pelos garimpos clandestinos.

Durante a Operação Calha Norte, agentes localizaram e desmobilizaram sete frentes de garimpo em atividade entre os municípios de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA). Segundo a PF, foram inutilizadas quatro retroescavadeiras hidráulicas, dezenas de motores, dois tratores, três quadriciclos, geradores de energia, além de acampamentos clandestinos usados pelos garimpeiros.

As equipes também apreenderam aproximadamente 3,3 mil litros de diesel que abasteciam os equipamentos empregados na exploração ilegal de minério em áreas da floresta amazônica. Cerca de 80 agentes participaram da ação conjunta, que contou com apoio do Ibama, ICMBio, Força Nacional e Polícia Militar do Pará.

A operação ocorreu entre os dias 12 e 15 de maio e utilizou cinco aeronaves para deslocamento das equipes em áreas de difícil acesso. A PF informou que a ação faz parte das estratégias permanentes de combate aos crimes ambientais e à exploração ilegal de recursos naturais na Amazônia.