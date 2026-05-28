Prefeitura inicia revitalização de calçadas abandonadas com paisagismo e iluminação

Pedro DaLua lançou força-tarefa urbana que começa revitalização pela Avenida Cleveland Sá Cavalcante, no Novo Buritizal

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Macapá (AP) – A Prefeitura de Macapá escolheu um trecho do Novo Buritizal, na zona sul de Macapá, para dar início ao projeto piloto “Calçada Viva”, iniciativa que pretende transformar áreas abandonadas em espaços mais organizados, seguros e acolhedores para a população. A primeira intervenção será executada na Avenida Cleveland Sá Cavalcante, onde o prefeito Pedro DaLua (União) assinou nesta quinta-feira (28) a ordem de serviço da obra.

O projeto prevê ações de revitalização em pontos marcados também pelo descarte irregular de lixo. O plano inclui implantação de paisagismo, iluminação pública, urbanização e instalação de mobiliário urbano para estimular a ocupação positiva dos espaços públicos. A iniciativa conta com apoio da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, que participará das ações no entorno da área escolhida para o projeto piloto. Segundo a prefeitura, a proposta também busca ampliar a sensação de segurança, melhorar a acessibilidade e fortalecer o convívio comunitário nos bairros contemplados.

“O ‘Calçada Viva’ é um projeto pioneiro da Semob que utiliza o conceito de acupuntura urbana para transformar locais antes degradados em ambientes harmônicos de convivência. Hoje, com o apoio do Exército, assinamos a ordem de serviço para o início dos trabalhos. Essa iniciativa será ampliada para outras áreas do município, porque estamos em uma força-tarefa para dar uma nova aparência à nossa capital. Nossa prioridade é garantir mais qualidade de vida para a população, tornando os espaços públicos mais acessíveis, seguros e agradáveis para todos”, afirmou o prefeito Pedro DaLua.

“Queremos um ambiente saudável e organizado ao redor do nosso aquartelamento, algo que beneficie diretamente a população e também contribua positivamente para nossas atividades diárias”, destacou o comandante da brigada, Roberval de Almeida.