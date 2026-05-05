Preso homem que usava igreja, doces e filmes religiosos para atrair crianças

Caso foi descoberto após alerta à família, e polícia aponta que pode haver mais de uma vítima

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Civil do Estado do Amapá prendeu um homem de 51 anos condenado por estupro de vulnerável. As investigações apontaram que ele utilizava a posição de liderança religiosa e o acesso às dependências de uma igreja para atrair crianças, oferecendo guloseimas e conteúdos religiosos.

A prisão foi realizada por equipes da 8ª Delegacia de Polícia da Capital (8ª DPC), no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá, em uma residência localizada aos fundos do templo onde o condenado atuava.

De acordo com o delegado Alan Moutinho, que investigou o fato, o crime foi praticado em 2020 contra uma criança de 10 anos. Conforme o inquérito policial, o homem oferecia bombons, pipoca e refrigerantes para atrair as vítimas e as convidava para assistir a filmes religiosos em seu quarto, onde eram praticados atos libidinosos.

O procedimento também apontou que o condenado chegou a administrar medicamentos anticoncepcionais à vítima, causando reações adversas. Para manter o silêncio, ele fazia ameaças constantes.

O caso foi descoberto após uma vizinha alertar a mãe da criança. Ao ser confrontado, o homem teria confessado os abusos, que também podem ter atingido outra vítima, de 7 anos.

Com a localização e captura efetuadas nesta manhã, o sujeito foi submetido à audiência de custódia e transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde iniciará o cumprimento imediato da pena.