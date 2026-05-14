Professor e pastor condenado por estupro do enteado é preso

Wylhame perdeu todos os recursos na justiça; ele estava em casa quando agentes fizeram a prisão

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Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu, na tarde desta quinta-feira (14), o professor da rede estadual Wylhame Dias da Silva, condenado pelos estupros praticados contra o próprio enteado, em Macapá. De acordo com o processo, a vítima foi abusada dos 13 aos 14 anos.

O professor teve a prisão decretada no último dia 11, após o trânsito em julgado de todos os recursos. Ele foi preso por agentes na casa dele, no bairro Infraero, na zona norte de Macapá.

Wylhame foi condenado a 14 anos, 8 meses e 22 dias de prisão, além da perda do cargo de carreira na Seed, que já foi comunicada sobre o fim do processo.

O Portal SN publicou com exclusividade, no último dia 12, trechos dos depoimentos da vítima, da mãe e do próprio acusado, que alegou ter mantido relações sexuais consensuais com o enteado que o chamava de pai desde a infância. Além de professor, ele também era pastor da igreja onde toda a família congregava.

A vítima tinha apenas 10 meses de vida quando a mãe passou a viver com o Wylhame Silva, com quem teve outros dois filhos.

Após a audiência de custódia, ele foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).