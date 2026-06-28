Acácio acompanha obras e implantação da telemedicina em Vitória do Jari

Deputado vistoriou investimentos em saúde, infraestrutura, educação e esporte lado do prefeito Ary Duarte

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De Vitória do Jari (AP)

O deputado federal Acácio Favacho (MDB) cumpriu agenda em Vitória do Jari, no extremo sul do Amapá, onde transferiu temporariamente as atividades do Gabinete Itinerante para acompanhar a aplicação de recursos destinados ao município. Ao lado do prefeito Ary Duarte, o parlamentar vistoriou obras em andamento, visitou equipamentos públicos e ouviu demandas da população.

Um dos principais compromissos foi a visita técnica à nova sala de telemedicina, que marca a implantação do programa Saúde da Gente Telemedicina no município. A iniciativa, viabilizada por recursos articulados pelo deputado, permitirá consultas em 35 especialidades médicas, ampliando o acesso da população, inclusive de comunidades mais distantes, aos serviços especializados de saúde.



Na área de infraestrutura, Acácio acompanhou as obras de pavimentação da Avenida Ayrton Senna, que incluem novo asfaltamento, construção de calçadas e instalação de meio-fio. O deputado também fiscalizou serviços de pavimentação em bloquetes, executados com recursos destinados por seu mandato.

A agenda incluiu ainda visitas à Creche Proinfância, que recebeu investimentos para melhorias na estrutura, às obras de construção de passarelas de concreto armado em áreas alagadas e ao Ginásio Poliesportivo, que passa por reforma com recursos federais destinados pelo parlamentar.

Segundo a assessoria, o mandato de Acácio Favacho já garantiu mais de R$ 1,5 milhão para ações em Vitória do Jari, contemplando projetos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, esporte e assistência social. Entre os investimentos estão recursos para passarelas, praças, pavimentação, manutenção de escolas e melhorias em espaços esportivos.

Durante a agenda, o deputado afirmou que acompanhar de perto a execução das obras e a aplicação dos recursos faz parte do compromisso do mandato com o desenvolvimento do município. Ele destacou que seguirá destinando investimentos e acompanhando as ações para fortalecer os serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população de Vitória do Jari.