GABINETE ITINERANTE

Acácio acompanha obras e implantação da telemedicina em Vitória do Jari

28, junho, 2026
Deputado vistoriou investimentos em saúde, infraestrutura, educação e esporte lado do prefeito Ary Duarte
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De Vitória do Jari (AP)

O deputado federal Acácio Favacho (MDB) cumpriu agenda em Vitória do Jari, no extremo sul do Amapá, onde transferiu temporariamente as atividades do Gabinete Itinerante para acompanhar a aplicação de recursos destinados ao município. Ao lado do prefeito Ary Duarte, o parlamentar vistoriou obras em andamento, visitou equipamentos públicos e ouviu demandas da população.

Um dos principais compromissos foi a visita técnica à nova sala de telemedicina, que marca a implantação do programa Saúde da Gente Telemedicina no município. A iniciativa, viabilizada por recursos articulados pelo deputado, permitirá consultas em 35 especialidades médicas, ampliando o acesso da população, inclusive de comunidades mais distantes, aos serviços especializados de saúde.

Agenda no extremo sul do Amapá incluiu vistoria em obras, investimentos públicos e a implantação da telemedicina no município. Fotos: divulgação

Ao lado do prefeito Ary Duarte, Acácio Favacho fiscalizou recursos destinados à saúde, infraestrutura, educação e esporte


Na área de infraestrutura, Acácio acompanhou as obras de pavimentação da Avenida Ayrton Senna, que incluem novo asfaltamento, construção de calçadas e instalação de meio-fio. O deputado também fiscalizou serviços de pavimentação em bloquetes, executados com recursos destinados por seu mandato.

A agenda incluiu ainda visitas à Creche Proinfância, que recebeu investimentos para melhorias na estrutura, às obras de construção de passarelas de concreto armado em áreas alagadas e ao Ginásio Poliesportivo, que passa por reforma com recursos federais destinados pelo parlamentar.

Deputado acompanhou o avanço da pavimentação em bloquetes e das obras que buscam melhorar a mobilidade urbana em Vitória do Jari

Segundo a assessoria, o mandato de Acácio Favacho já garantiu mais de R$ 1,5 milhão para ações em Vitória do Jari, contemplando projetos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, esporte e assistência social. Entre os investimentos estão recursos para passarelas, praças, pavimentação, manutenção de escolas e melhorias em espaços esportivos.

Durante a agenda, o deputado afirmou que acompanhar de perto a execução das obras e a aplicação dos recursos faz parte do compromisso do mandato com o desenvolvimento do município. Ele destacou que seguirá destinando investimentos e acompanhando as ações para fortalecer os serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população de Vitória do Jari.

Seles Nafes
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