Após início assustador, Trem reage e garante classificação

Partida decisiva ocorreu neste sábado (27), no estádio Augusto Antunes, a 17 km de Macapá

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O Trem está classificado para a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D de 2026, mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa neste sábado (27), no estádio Augusto Antunes, em Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá.

A partida começou em ritmo acelerado e com domínio dos visitantes. Logo nos primeiros minutos, o Sampaio abriu vantagem com gols de Patrick e Warllen, reacendendo a esperança de classificação da equipe maranhense após o revés no jogo de ida. O Trem sentiu o impacto, demonstrando nervosismo e dificuldades na organização tática. Com o passar do tempo, a equipe amapaense conseguiu equilibrar as ações e passou a levar mais perigo.

O gol salvador veio ainda no primeiro tempo, em uma cobrança de falta precisa de Wanderson Gotinha, que colocou a bola no fundo da rede e devolveu a tranquilidade à Locomotiva.

Na etapa final, o confronto seguiu aberto, com chances para os dois lados. O Sampaio Corrêa pressionou em busca de ampliar o placar, enquanto o Trem apostava em saídas rápidas. Apesar da vitória por 2 a 1 dos visitantes no tempo normal, o resultado não foi suficiente para evitar a eliminação do Sampaio.

Como havia vencido o primeiro duelo por 2 a 0, o Trem garantiu a classificação no placar agregado de 3 a 2. Com isso, a equipe avança à terceira fase da Série D, onde terá pela frente o América de Natal na sequência da competição.