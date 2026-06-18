Após suspensão de evento, Randolfe oficializa pré-candidatura e destaca conquistas

Senador cita obras estruturantes, defesa da Margem Equatorial e ampliação da transposição como principais marcas de sua atuação parlamentar.

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Macapá (AP)

Após ter o evento de lançamento da pré-candidatura suspenso pela Justiça Eleitoral, o senador Randolfe Rodrigues (PT) confirmou nesta quinta-feira (18) que pretende disputar a reeleição ao Senado Federal. Em vídeo divulgado nas redes sociais no fim da tarde, o parlamentar apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas durante o mandato e destacou investimentos realizados no Amapá nos últimos anos.

Ao anunciar sua intenção de buscar um novo mandato, Randolfe ressaltou a trajetória construída ao lado da população e afirmou que pretende prestar contas dos resultados alcançados ao longo dos últimos anos. “O nosso trabalho todo mundo vê”, avaliou.

O senador enumerou obras e projetos que receberam seu apoio político e articulação junto ao Governo Federal. Entre eles, a nova Maternidade Mãe Luzia, o Hospital Universitário, o Porto do Povo de Santana, a revitalização do Mercado Central de Macapá, as melhorias no Aeroporto Internacional de Macapá, a Praça Radialista Agostinho Pereira e o Estádio Augustão.

Randolfe também destacou pautas que considera estratégicas para o estado e para o país, entre elas a defesa da participação do povo amapaense nos recursos da exploração de petróleo na Margem Equatorial, a luta pelo fim da escala de trabalho 6×1 e a ampliação do processo de transposição dos servidores dos ex-territórios para os quadros da União.

Transposição

Segundo o parlamentar, mais de 7 mil famílias já foram beneficiadas pela transposição, enquanto outras 14 mil poderão ser alcançadas caso seja aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 47, que amplia o alcance da medida para servidores que ainda aguardam inclusão nos quadros federais.

Ao encerrar a mensagem, o senador afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Congresso Nacional e reforçou a disposição de seguir atuando em defesa do estado.