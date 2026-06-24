TECNOLOGIA E SEGURANÇA

Botão de emergência da Uber passa a enviar localização em tempo real direto para o Ciodes no Amapá

24, junho, 2026
Operadores do Ciodes passam a visualizar o mapa exato da ocorrência sem a necessidade de a vítima relatar o endereço por voz. Fotos: Rodrigo Índio/SelesNafes.Com
Integração permite que a polícia receba dados do veículo, rota do GPS e nome dos envolvidos de forma automática assim que o escudo de segurança do aplicativo é acionado
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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Quem utiliza o transporte por aplicativo no Amapá, seja como motorista ou passageiro, conta com um novo aliado contra a violência a partir desta quarta-feira (24). O botão de emergência da Uber foi integrado ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). Agora, ao acionar o recurso em caso de perigo, as forças de segurança recebem alertas automatizados, permitindo o envio de viaturas mesmo se as vítimas não puderem falar ao telefone.

O Amapá é o terceiro estado da região Norte a implementar a tecnologia, que funciona através do ícone de “escudo azul” na tela do celular durante as viagens. Até então, o botão apenas direcionava o usuário para uma chamada telefônica convencional ao 190. A grande novidade é o compartilhamento instantâneo de um raio-X completo da corrida diretamente com a tela dos operadores da polícia.

“Dados de GPS, localização em tempo real, dados do veículo, seu nome e telefone; tudo isso vai de forma integrada. Se você faz uma ligação fora do sistema, não há como termos esses dados imediatos. Com a integração, o governo pode fazer um despacho de viatura muito mais personalizado para aquela ocorrência”, explica Yuri Villacorta, gerente de comunicação para assuntos de segurança da Uber Brasil.

Yuri Villacorta. “Despacho de viatura muito mais personalizado” Fotos: Rodrigo Índio/SelesNafes.Com

A mudança chega como um reforço aguardado para quem enfrenta a rotina das ruas. O Amapá conta hoje com cerca de 8 mil motoristas por aplicativo, categoria que convive de perto com o receio da criminalidade.

Para Charles Gonzalez, presidente do sindicato da categoria em Macapá, o sistema promete trazer mais tranquilidade para as jornadas de trabalho.

“A categoria vê como muito importante. Hoje temos um índice de assaltos e violência contra os motoristas, e a gente espera que com essa junção a gente possa ter mais paz e facilidade para rodar”, relata o motorista.

Charles Gonzalez. “Mais tranquilidade para as jornadas de trabalho”

Tecnologia do escudo azul da Uber foi interligada ao sistema de despacho de viaturas da polícia do Amapá

O foco da tecnologia também é o efeito inibidor, já que o monitoramento expõe os dados de quem estiver cometendo a infração — seja quem está no volante ou no banco de trás.

“O Ciodes vai receber velocidade, direção, placa, modelo, cor do carro e quem pediu aquela corrida. O criminoso vai pensar duas vezes antes de tentar algo contra o motorista. Da mesma forma, um motorista mal-intencionado pensará duas vezes antes de fazer algo contra o passageiro”, pontuou o governador Clécio Luís.

Governador Clécio Luís enfatiza: “O criminoso vai pensar duas vezes antes de tentar algo”

O início das operações integradas acontece exclusivamente com a Uber por ser a detentora da tecnologia compatível no momento. No entanto, o governo estadual informou que já iniciou tratativas junto ao governo federal para tentar estender o mesmo mecanismo de alerta para as demais plataformas de transporte e para os taxistas que atuam no Amapá.

O início das operações integradas acontece exclusivamente com a Uber

Seles Nafes
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