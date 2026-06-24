Botão de emergência da Uber passa a enviar localização em tempo real direto para o Ciodes no Amapá

Integração permite que a polícia receba dados do veículo, rota do GPS e nome dos envolvidos de forma automática assim que o escudo de segurança do aplicativo é acionado

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Quem utiliza o transporte por aplicativo no Amapá, seja como motorista ou passageiro, conta com um novo aliado contra a violência a partir desta quarta-feira (24). O botão de emergência da Uber foi integrado ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). Agora, ao acionar o recurso em caso de perigo, as forças de segurança recebem alertas automatizados, permitindo o envio de viaturas mesmo se as vítimas não puderem falar ao telefone.

O Amapá é o terceiro estado da região Norte a implementar a tecnologia, que funciona através do ícone de “escudo azul” na tela do celular durante as viagens. Até então, o botão apenas direcionava o usuário para uma chamada telefônica convencional ao 190. A grande novidade é o compartilhamento instantâneo de um raio-X completo da corrida diretamente com a tela dos operadores da polícia.

“Dados de GPS, localização em tempo real, dados do veículo, seu nome e telefone; tudo isso vai de forma integrada. Se você faz uma ligação fora do sistema, não há como termos esses dados imediatos. Com a integração, o governo pode fazer um despacho de viatura muito mais personalizado para aquela ocorrência”, explica Yuri Villacorta, gerente de comunicação para assuntos de segurança da Uber Brasil.

A mudança chega como um reforço aguardado para quem enfrenta a rotina das ruas. O Amapá conta hoje com cerca de 8 mil motoristas por aplicativo, categoria que convive de perto com o receio da criminalidade.

Para Charles Gonzalez, presidente do sindicato da categoria em Macapá, o sistema promete trazer mais tranquilidade para as jornadas de trabalho.

“A categoria vê como muito importante. Hoje temos um índice de assaltos e violência contra os motoristas, e a gente espera que com essa junção a gente possa ter mais paz e facilidade para rodar”, relata o motorista.

O foco da tecnologia também é o efeito inibidor, já que o monitoramento expõe os dados de quem estiver cometendo a infração — seja quem está no volante ou no banco de trás.

“O Ciodes vai receber velocidade, direção, placa, modelo, cor do carro e quem pediu aquela corrida. O criminoso vai pensar duas vezes antes de tentar algo contra o motorista. Da mesma forma, um motorista mal-intencionado pensará duas vezes antes de fazer algo contra o passageiro”, pontuou o governador Clécio Luís.

O início das operações integradas acontece exclusivamente com a Uber por ser a detentora da tecnologia compatível no momento. No entanto, o governo estadual informou que já iniciou tratativas junto ao governo federal para tentar estender o mesmo mecanismo de alerta para as demais plataformas de transporte e para os taxistas que atuam no Amapá.