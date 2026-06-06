Com categoria 70+ e provas inclusivas, 48ª Corrida do Fogo está com inscrições abertas

Corrida reúne atletas, militares e participantes de diferentes faixas etárias e perfis

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Quem circula pelas ruas de Macapá ao amanhecer ou no fim da tarde já percebeu que o amapaense entrou de vez no ritmo da corrida de rua. Em meio ao crescimento da modalidade no estado, a tradicional Corrida do Fogo chega à sua 48ª edição no próximo dia 5 de julho de 2026, reunindo atletas amadores, veteranos e militares na chamada “Corrida dos Heróis”.

Promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá em comemoração ao Dia Estadual do Bombeiro, o evento terá largada a partir de 5h40, no Parque do Forte.

A edição deste ano foi planejada para atender desde quem está começando na modalidade até os corredores mais experientes. Além da caminhada de 3 quilômetros, voltada para famílias e iniciantes, a prova principal de 10 quilômetros promete reunir atletas de diferentes níveis em um dos eventos esportivos mais tradicionais do estado.

No total, a competição contará com seis categorias: Comunidade Geral, Bombeiro Militar, Outras Forças de Segurança Pública, Calça e Coturno, Usuários de Cadeira de Rodas e Deficientes Visuais.

A principal novidade é a inclusão da faixa etária 70+ na categoria Comunidade Geral, ampliando a participação da população idosa e reforçando a proposta de que o esporte não tem limite de idade.

A categoria “Calça e Coturno” segue como uma das mais aguardadas da programação. Nela, militares encaram o percurso utilizando fardamento operacional completo, em uma disputa marcada por resistência física e superação.

A expectativa da organização é receber pelo menos 3 mil participantes, número que ainda poderá ser ampliado conforme a procura pelas inscrições. Outro atrativo será a premiação, que ultrapassa R$ 16 mil entre premiações e sorteios especiais ao longo do evento.

Os atletas inscritos terão direito ao chamado “Kit do Herói”, composto por camisa oficial, sacola personalizada, copo temático, meias exclusivas, número de peito com chip eletrônico e medalha de participação entregue após a conclusão do percurso.

Com quase cinco décadas de história, a Corrida do Fogo se consolidou como um dos eventos esportivos mais simbólicos do calendário amapaense, unindo incentivo à saúde, integração social e valorização do trabalho desempenhado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial da competição: esportecorrida.com.br/48acorridadofogo