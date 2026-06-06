ESPORTE E INCLUSÃO

Com categoria 70+ e provas inclusivas, 48ª Corrida do Fogo está com inscrições abertas

6, junho, 2026
Corrida reúne atletas, militares e participantes de diferentes faixas etárias e perfis
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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Quem circula pelas ruas de Macapá ao amanhecer ou no fim da tarde já percebeu que o amapaense entrou de vez no ritmo da corrida de rua. Em meio ao crescimento da modalidade no estado, a tradicional Corrida do Fogo chega à sua 48ª edição no próximo dia 5 de julho de 2026, reunindo atletas amadores, veteranos e militares na chamada “Corrida dos Heróis”.

Promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá em comemoração ao Dia Estadual do Bombeiro, o evento terá largada a partir de 5h40, no Parque do Forte.

A edição deste ano foi planejada para atender desde quem está começando na modalidade até os corredores mais experientes. Além da caminhada de 3 quilômetros, voltada para famílias e iniciantes, a prova principal de 10 quilômetros promete reunir atletas de diferentes níveis em um dos eventos esportivos mais tradicionais do estado.

Premiação e sorteios somam mais de R$ 16 mil para os participantes da edição deste ano. Fotos: divulgação

No total, a competição contará com seis categorias: Comunidade Geral, Bombeiro Militar, Outras Forças de Segurança Pública, Calça e Coturno, Usuários de Cadeira de Rodas e Deficientes Visuais.

A principal novidade é a inclusão da faixa etária 70+ na categoria Comunidade Geral, ampliando a participação da população idosa e reforçando a proposta de que o esporte não tem limite de idade.

A categoria “Calça e Coturno” segue como uma das mais aguardadas da programação. Nela, militares encaram o percurso utilizando fardamento operacional completo, em uma disputa marcada por resistência física e superação.

A expectativa da organização é receber pelo menos 3 mil participantes, número que ainda poderá ser ampliado conforme a procura pelas inscrições. Outro atrativo será a premiação, que ultrapassa R$ 16 mil entre premiações e sorteios especiais ao longo do evento.

Competidores receberão kit com camisa oficial, chip eletrônico de cronometragem e medalha de participação

Os atletas inscritos terão direito ao chamado “Kit do Herói”, composto por camisa oficial, sacola personalizada, copo temático, meias exclusivas, número de peito com chip eletrônico e medalha de participação entregue após a conclusão do percurso.

Com quase cinco décadas de história, a Corrida do Fogo se consolidou como um dos eventos esportivos mais simbólicos do calendário amapaense, unindo incentivo à saúde, integração social e valorização do trabalho desempenhado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial da competição: esportecorrida.com.br/48acorridadofogo

Seles Nafes
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