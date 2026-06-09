Com histórico de crimes contra mulheres, personal trainer de políticos tem prisão mantida e vai para o Iapen

Acusado de tentativa de estupro e agressão, personal já acumulava denúncias por perseguição e exposição de imagens íntimas.

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

A Justiça do Amapá manteve a prisão preventiva do personal trainer Judson Américo da Conceição Lobato, preso no início desta semana dentro de uma academia em um shopping na Zona Sul de Macapá. Após passar por audiência de custódia, o profissional foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Judson é uma figura conhecida em academias de alto padrão da capital e atua como treinador particular de diversas personalidades políticas locais. Entre elas, o ex-prefeito de Macapá Dr. Furlan, a ex-primeira-dama da capital Rayssa Furlan (de quem é personal há mais de 10 anos) e o ex-deputado federal pelo Amapá Augusto Puppio.

Em sua trajetória acadêmica e profissional, ele chegou a receber uma homenagem na Câmara dos Deputados, em Brasília, por sua atuação como professor através do esporte.

Apesar de a Polícia Civil não ter divulgado oficialmente a identidade do preso durante a abordagem, a reportagem apurou e confirmou o nome do profissional com fontes ligadas à investigação. A prisão foi efetuada por oficiais investigadores em cumprimento a um mandado expedido pelo Poder Judiciário do Amapá.

Tentativa de estupro e agressão contra ex-companheira

O mandado de prisão recente foi motivado por um novo e grave episódio de violência doméstica. De acordo com registros policiais do dia 29 de maio deste ano, a ex-companheira do acusado compareceu à delegacia para denunciar os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, tentativa de estupro e lesão corporal dolosa.

Segundo o depoimento da vítima, Judson tinha o hábito de ir até a residência dela apenas para deixar mantimentos para o filho do casal na porta, sem que houvesse contato físico. No entanto, no dia 28 de maio, o personal trainer teria invadido o imóvel.

“Ele já estava dentro da casa e, de forma repentina, segurou minhas mãos, tentou me agarrar e me beijar à força”, relatou a vítima à polícia.

Ao tentar se defender e se desvencilhar do agressor, a mulher sofreu lesões corporais, que foram fotografadas e anexadas ao inquérito policial como prova do ataque.

Ofensas gordofóbicas contra cliente em academia

O comportamento do personal trainer já havia sido alvo de denúncias anteriores de violência psicológica contra mulheres. Em dezembro de 2023, um Boletim de Ocorrência por injúria foi registrado por uma cliente de uma academia no bairro Santa Rita, onde Judson prestava serviços particulares.

A vítima relatou que estava utilizando um equipamento de musculação quando foi abordada pelo profissional de forma agressiva. Incomodado por não poder usar o aparelho com seu aluno, Judson passou a desferir ataques verbais repetidos contra a aluna em público, utilizando termos como “gorda” e “feia”, afirmando que ela “não conseguia levantar do equipamento”.

Na ocasião, a gerência do estabelecimento foi acionada pela cliente para tomar providências e fornecer as imagens das câmeras de segurança, mas, segundo os registros, o circuito interno nunca foi disponibilizado à vítima sob a alegação de que as imagens haviam sido apagadas.

Perseguição de uma década e vazamento de fotos íntimas

A ficha policial de Judson Lobato aponta que o comportamento abusivo e a violência de gênero são recorrentes. Em 2021, o profissional já havia sido conduzido a uma delegacia pelo descumprimento de medidas protetivas ligadas a uma outra ex-namorada.

Neste caso específico, a vítima relatou viver sob constante estado de terror psicológico, afirmando que a perseguição por parte de Judson já durava cerca de dez anos. O acusado costumava aparecer de surpresa na residência, em cursos e em academias frequentadas pela ex-namorada.

A denúncia de 2021 aponta ainda um requinte de crueldade. O acusado teria vazado e exibido fotos íntimas da ex-namorada despida para terceiros, com o objetivo de destruir sua reputação. A atual esposa de Judson à época (a mesma que o denunciou em maio deste ano) também foi registrada no documento policial por participar das perseguições e tentar agredir a vítima fisicamente na rua.

Com a manutenção da prisão preventiva, Judson Américo da Conceição Lobato responderá aos processos sob custódia do Estado. A defesa do personal trainer não foi localizada para comentar as acusações até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.