Comerciante descumpre medida e agride ex que deixava filho na escola

Vítima sofreu lesões nas mãos e pescoço. Ex-marido voltou a descumprir medida protetiva

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um comerciante proibido de se aproximar da ex-companheira e investigado por lesão corporal foi preso nesta terça-feira (9) na zona sul de Macapá durante a Operação Mulheres Seguras, deflagrada pela Polícia Civil do Amapá.

O mandado de prisão preventiva por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar foi cumprido no residencial Jardim Açucena.

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, responsável pela ação policial, o investigado teria atacado a ex-esposa em frente a uma instituição de ensino, no momento em que a vítima deixava o filho do ex-casal na escola. Durante a agressão, a mulher sofreu lesões nas mãos e no pescoço.

A autoridade policial revelou ainda que a vítima já possuía medida protetiva de urgência contra o agressor. Porém, mesmo ciente das determinações judiciais, ele teria descumprido as restrições e voltado a manter contato com a ex-companheira, além de praticar novas agressões.

Diante da gravidade do caso e do risco à integridade física da vítima, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do acusado, pedido que foi acolhido pelo Poder Judiciário. Após ser localizado e preso, o comerciante foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

A Operação Mulheres Seguras tem como objetivo reforçar o enfrentamento à violência doméstica e familiar, garantindo proteção às vítimas e a responsabilização dos agressores.