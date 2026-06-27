Em visita a unidade de grãos, deputado defende isenção de ICMS para máquinas agrícolas

Júnior Favacho defendeu incentivos fiscais e investimentos em infraestrutura para fortalecer a produção agrícola no Amapá

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De Macapá (AP)

O deputado estadual Júnior Favacho visitou, na sexta-feira (26), uma unidade de recebimento, secagem e armazenagem de grãos de soja produzidos em diferentes regiões do Amapá. Durante a agenda, o parlamentar defendeu a concessão de isenção de ICMS para a comercialização de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas durante a Expofeira do Amapá, medida que busca reduzir custos, estimular investimentos e modernizar a produção rural no estado.

A proposta foi apresentada por meio de uma indicação para que o Governo do Estado solicite ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) autorização para conceder o benefício fiscal. Segundo Favacho, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do setor produtivo e à criação de um ambiente mais favorável para quem produz e investe no Amapá.

Durante a visita, o deputado também ressaltou que a consolidação de estruturas de secagem e armazenagem dentro do estado representa um avanço para a cadeia da soja, ao agregar valor à produção, reduzir perdas e ampliar a competitividade dos produtores. Para ele, investimentos em infraestrutura, logística e segurança jurídica são fundamentais para consolidar o Amapá como uma nova fronteira do agronegócio brasileiro.

“O Amapá está escrevendo uma nova página da sua história. Quando fortalecemos a produção, crescem também o comércio, a indústria, o transporte, os serviços e a geração de empregos”, afirmou o parlamentar, ao defender a integração entre infraestrutura, incentivos fiscais e desenvolvimento econômico como caminho para ampliar oportunidades no estado.