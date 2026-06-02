Equatorial anuncia projetos sociais que terão apoio para empreendedorismo e inclusão de jovens

Sete iniciativas amapaenses foram contempladas com R$ 350 mil para projetos voltados ao desenvolvimento social, geração de oportunidades e fortalecimento de comunidades

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De Macapá (AP) – A segunda edição do Edital Diálogos, promovido pelo Instituto Equatorial, vai destinar R$ 350 mil para sete projetos sociais do Amapá. As iniciativas selecionadas atuam em áreas como educação, cultura, empreendedorismo, inclusão social, fortalecimento de comunidades tradicionais e desenvolvimento sustentável.

Entre os contemplados está o projeto Raízes do Futuro: Crianças e Natureza Amazônica, do Instituto Afro-Descendente Mocambo, além do TRANSformar, da ONG Pró Vida LGBTQIA+ Amapá, voltado à inclusão e fortalecimento da população trans. Também recebeu apoio o projeto Formação em Escrita de Projetos Culturais e Economia Criativa em Macapá, do Instituto Meio do Mundo.

A lista inclui ainda o Costura de Mulheres de Arrimo, da Associação de Mulheres e Artesãos de Tartarugalzinho, que busca fortalecer a autonomia financeira feminina; a Biblioteca Comunitária Zeniude Pereira, da Associação Gira Mundo; e o projeto Apoio à Cadeia Produtiva do Açaí na Terra Indígena Wajãpi, desenvolvido pela Associação Wajãpi Terra Ambiente e Cultura (AWATAC).

Completa a relação o projeto Emprega Verde Mazagão: Formação, Renda e Sustentabilidade nas Comunidades Ribeirinhas, da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Agroextrativistas do Estado do Amapá, iniciativa voltada à qualificação profissional, geração de renda e valorização da economia sustentável nas comunidades do interior do estado.

O edital integra uma política de investimento social do Grupo Equatorial e busca fortalecer organizações que já atuam diretamente nos territórios, ampliando o alcance de projetos que promovem inclusão, educação, cidadania e desenvolvimento comunitário.