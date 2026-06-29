Estudantes de São Joaquim do Pacuí e de área indígena do AP participam de programa do Senado

Mandato do senador Randolfe também custeará viagem de estudantes de Macapá e Santana para vivência legislativa em Brasília

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O resultado da etapa estadual do Programa Jovem Senador 2026 foi divulgado nesta segunda-feira (29), garantindo ao Amapá representantes na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal entre os dias 17 e 21 de agosto, em Brasília. Além da vencedora estadual, o senador Randolfe Rodrigues (PT) vai custear a viagem dos estudantes classificados em segundo e terceiro lugares, além do estudante indígena mais bem colocado no concurso.

A estudante Endy Wanne Vilhena da Silva, da Escola Estadual São Joaquim do Pacuí, na zona rural de Macapá, foi a vencedora da etapa estadual e representará oficialmente o Amapá. Também participarão da programação Francisco Jorge de Almeida Salvador Neto, da Escola Estadual Tiradentes, em Macapá; Pedro Victor Santos Nunes, da Escola Estadual Afonso Arinos, em Santana; e Mamisika Cristalino Sikuiyana Kaxuyana, da Escola Estadual Indígena Tawainem, em Laranjal do Jari.

Randolfe afirmou que ampliar o número de estudantes beneficiados é uma forma de incentivar a participação dos jovens na vida pública e fortalecer a cidadania. Neste ano, o mandato passou a incluir também o custeio da viagem do estudante indígena mais bem classificado, ampliando o alcance da iniciativa.

Com o tema “Democracia nas Redes Sociais: Como Construir um Debate Saudável”, o Programa Jovem Senador 2026 reuniu mais de 230 mil estudantes de cerca de 5 mil escolas públicas de ensino médio em todo o país, consolidando-se como o maior concurso de redação escolar com premiação do Brasil.