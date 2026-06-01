Gerente de pousada estupra hóspede de 10 anos e tenta calar vítima com biscoitos

Pais da criança haviam saído do local para comprar almoço quando gerente se aproveitou para invadir parto

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Amapá resultou na prisão em flagrante, na tarde deste domingo (31), do gerente de uma pousada no município de Porto Grande. O homem, de 65 anos de idade (que não teve a identidade revelada), é acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 10 anos, que estava hospedada no estabelecimento localizado no bairro Aeroporto.

De acordo com as investigações preliminares lideradas pelo delegado Felipe Rodrigues, o crime aconteceu em uma breve janela de tempo em que a vítima ficou sozinha no quarto. Os pais da menina haviam se ausentado do local por um curto período para comprar o almoço.

Aproveitando-se da ausência dos responsáveis, o gerente utilizou sua posição e acesso para entrar nos aposentos da criança.

No interior do quarto, o suspeito investiu contra a vítima. Segundo o relato detalhado da criança, o homem passou as mãos em suas partes íntimas e tentou consumar o abuso sexual. Assustada, a menina começou a gritar e a chorar desesperadamente, o que fez com que o agressor recuasse e saísse do quarto com medo de ser descoberto.

Pouco tempo depois, na tentativa de silenciar a vítima, o gerente retornou ao quarto carregando um pacote de biscoitos. Ele ofereceu o alimento à criança como um “suborno”, exigindo que ela não guardasse nenhum rancor e, principalmente, não relatasse o ocorrido a ninguém, especialmente aos seus pais.

Assim que retornaram e souberam do ocorrido, os pais da vítima foram imediatamente à Delegacia de Polícia de Porto Grande para registrar o caso.

“A Polícia Civil iniciou imediatamente as diligências e conseguiu efetuar a prisão em flagrante do suspeito no próprio estabelecimento. O homem foi conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis”, explicou o delegado Felipe Rodrigues.

O idoso de 65 anos foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu acolhimento psicossocial imediato pela rede de apoio local, e todas as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foram devidamente adotadas.

A Polícia Civil do Amapá reforçou a importância da denúncia imediata em casos de violência infantojuvenil. A instituição enfatizou que a agilidade na comunicação do crime é fundamental para que os órgãos de segurança pública possam dar uma resposta rápida, eficaz e garantir a integridade das vítimas, além de evitar a impunidade de criminosos.