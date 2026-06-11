Juíza suspende ato, mas Randolfe confirma pré-candidatura ao Senado: ‘só adiaram a festa’

Magistrada atendeu pedido do Ministério Público Eleitoral e proibiu a realização do evento nos moldes planejados; senador afirmou que seguirá com pré-candidatura.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A juíza eleitoral Keila Utzig determinou, nesta quinta-feira (11), a suspensão do evento de lançamento da pré-candidatura à reeleição do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), previsto para ocorrer no estacionamento do Araxá, em Macapá. Apesar da decisão, o parlamentar confirmou que continua pré-candidato ao Senado a uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas que compareceram ao estacionamento do complexo do Araxá, na zona sul de Macapá.

A liminar foi concedida em representação do Ministério Público Eleitoral, após denúncias de adversários sobre suposta propaganda eleitoral antecipada. Por volta das 20h10, o parlamentar subiu ao palco para comunicar oficialmente a decisão ao público presente, que reagiu com vaias à determinação da Justiça. Randolfe informou ter sido notificado da liminar às 19h59.

“Entendo a ação movida pela nossa oposição, talvez não estejam afeitos ao povo. Mas quero agradecer a todas e todos que vieram. Fizemos aqui o que deve ser feito. Decisão judicial de cumpre. A festa foi somente adiada. Daqui a alguns meses vamos estar aqui de novo celebrando com o povo do Amapá”, comentou o senador.

A legislação permite atos de pré-campanha, mas a magistrada acatou a opinião do MP Eleitoral que o ato extrapolava os limites permitidos para o período. Na decisão, ela cita palco de grande porte, sistema profissional de sonorização, painéis de LED, balões publicitários e previsão de distribuição de adesivos.

A juíza proibiu a utilização da estrutura montada. Em caso de descumprimento, foi fixada multa de R$ 25 mil por hora de realização do ato. A decisão também estabelece que qualquer evento semelhante somente poderá ocorrer após o julgamento definitivo do caso pelo plenário do TRE.