Marido é preso em flagrante por ordenar agressão contra companheira em Santana

Suspeito incentivou um terceiro a espancar a vítima em via pública; mulher recebeu medidas protetivas

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De Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu em flagrante um homem de 23 anos acusado de lesão corporal contra a própria companheira em Santana. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) do município, em conjunto com a Operação Mulher Segura. O caso ocorreu após uma discussão entre o casal quando retornavam de uma festa, na segunda-feira (22).

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no bairro Paraíso. Durante o desentendimento, o suspeito teria se recusado a acompanhar a vítima e incentivado um terceiro homem, que estava com eles, a agredi-la. Conforme a Polícia Civil, o agressor passou a desferir socos e tapas no rosto da mulher enquanto recebia estímulos e ordens do companheiro da vítima.

As lesões foram confirmadas por exame pericial. A delegada Katiuscia Pinheiro destacou que quem induz, instiga ou determina uma agressão também responde criminalmente pelo ato. Nesse caso, segundo ela, a legislação considera o suspeito coautor do crime, mesmo sem ter executado diretamente as agressões físicas.

A polícia informou ainda que o acusado possui histórico de violência doméstica contra a mesma vítima. No primeiro semestre de 2025, ele já havia sido denunciado por agressões, ameaças de morte e danos a objetos pessoais da companheira. O homem também possui registro policial relacionado a um roubo à mão armada ocorrido em um estabelecimento comercial de Santana.

O preso permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu acolhimento especializado e solicitou medidas protetivas de urgência. A Polícia Civil segue em diligências para localizar o segundo envolvido no caso, apontado como o executor das agressões.