SERVIÇO PÚBLICO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ministra Esther Dweck cumpre agenda no Amapá e anuncia reabertura de prazo da transposição

25, junho, 2026
Reabertura do prazo da transposição atende demanda histórica de servidores amapaenses
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De Macapá (AP)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, cumpre agenda oficial nesta sexta-feira (26) no Amapá, com uma programação voltada a servidores públicos e políticas de regularização. A visita inclui dois compromissos institucionais em Macapá, com anúncios considerados relevantes para a categoria e para famílias da capital.

A agenda é resultado da articulação do senador Randolfe Rodrigues (PT) junto ao Governo Federal, que viabilizou a vinda da ministra ao estado. No primeiro compromisso do dia, às 8h30, no Nuance Eventos, será oficializada a reabertura do prazo para entrega de documentos de servidores que buscam ingresso na União por meio do processo de transposição.

Programa Imóvel Legal Cumaú também integra agenda da ministra em Macapá. Fotos: divulgação

A medida atende a uma demanda histórica de trabalhadores que não conseguiram apresentar a documentação no período anterior. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, a iniciativa representa uma nova oportunidade para garantir direitos e corrigir pendências que afetam centenas de famílias amapaenses.

Encerrando a agenda, às 11h, a ministra Esther Dweck participa da cerimônia de entrega do programa Imóvel Legal Cumaú – Macapá, na Rodovia Norte-Sul. A ação integra políticas de regularização fundiária e segurança jurídica para moradores da região, com participação de autoridades locais e federais.

Seles Nafes
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