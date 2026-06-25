Ministra Esther Dweck cumpre agenda no Amapá e anuncia reabertura de prazo da transposição

Reabertura do prazo da transposição atende demanda histórica de servidores amapaenses

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, cumpre agenda oficial nesta sexta-feira (26) no Amapá, com uma programação voltada a servidores públicos e políticas de regularização. A visita inclui dois compromissos institucionais em Macapá, com anúncios considerados relevantes para a categoria e para famílias da capital.

A agenda é resultado da articulação do senador Randolfe Rodrigues (PT) junto ao Governo Federal, que viabilizou a vinda da ministra ao estado. No primeiro compromisso do dia, às 8h30, no Nuance Eventos, será oficializada a reabertura do prazo para entrega de documentos de servidores que buscam ingresso na União por meio do processo de transposição.

A medida atende a uma demanda histórica de trabalhadores que não conseguiram apresentar a documentação no período anterior. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, a iniciativa representa uma nova oportunidade para garantir direitos e corrigir pendências que afetam centenas de famílias amapaenses.

Encerrando a agenda, às 11h, a ministra Esther Dweck participa da cerimônia de entrega do programa Imóvel Legal Cumaú – Macapá, na Rodovia Norte-Sul. A ação integra políticas de regularização fundiária e segurança jurídica para moradores da região, com participação de autoridades locais e federais.