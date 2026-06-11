Sob ataque de adversários, Randolfe cumpre tradição e lança pré-candidatura em megaevento

Por SELES NAFES, de Macapá
Seguindo uma tradição em anos eleitorais, um grande evento deve marcar, na noite desta quinta-feira (11), o lançamento da pré-candidatura do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) à reeleição, no estacionamento do Complexo do Araxá, na zona sul de Macapá. O ato ocorre sob forte pressão de adversários que fizeram denúncias ao MP Eleitoral sobre uma suposta campanha antecipada, o que é negado pela coordenação do mandato.
O evento de hoje reunirá 15 dos 16 prefeitos do Amapá, o governador Clécio Luís (União) e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União). O ato foi batizado de “Artilheiro do Amapá” e também terá a participação de representantes de movimentos sociais, de trabalhadores e da juventude.
Apesar de lançamentos de pré-candidatura serem uma tradição no Amapá e em vários estados, como Maranhão, Pará e Pernambuco (onde houve show de Wesley Safadão), adversários procuraram o MP Eleitoral que não proibiu o evento, mas ajuizou uma ação e expediu uma recomendação para coibir “adesivaços” e a utilização de jingles que eventualmente possam ser usados na campanha oficial, que começa a partir de 15 de agosto.
“Tudo o que estamos fazendo está dentro do que a legislação eleitoral permite desde 2015. Nunca fizemos pedido de voto. Em Pernambuco, por exemplo, a governadora Raquel Lyra fez até show com Wesley Safadão. São movimentos naturais de qualquer pré-campanha, em que o político mostra para a sociedade que pretende concorrer. Tudo legal”, garantiu um assessor ouvido pelo Portal SN.
O lançamento da pré-candidatura está confirmado para iniciar às 18h.