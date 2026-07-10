Amapá defende união entre estados em encontro sobre a Margem Equatorial

Representantes do estado participaram de debate em Belém sobre as oportunidades da nova fronteira energética

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Macapá (AP)

O Amapá participou de um encontro que reuniu representantes do poder público e da iniciativa privada para discutir o futuro da cadeia de petróleo e gás na Região Norte. Em Belém (PA), o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, Wandenberg Pitaluga Filho, apresentou as estratégias do estado para preparar a exploração da Margem Equatorial. O diretor de atração de investimentos da Agência Amapá, Antônio Batista, também integrou a comitiva.

Durante um painel com representantes do Pará e do Maranhão, Wandenberg destacou as iniciativas voltadas à atração de investimentos, ao fortalecimento do ambiente de negócios e à integração entre os estados, defendendo uma atuação conjunta para ampliar os resultados da nova fronteira energética.

“Trouxemos para o evento as perspectivas do Amapá para a Margem Equatorial. Esse ambiente colaborativo e de união entre os estados vizinhos é muito importante para que possamos construir o futuro da Região Norte atuando na Margem Equatorial”, destacou o gestor.

O encontro foi encerrado com a assinatura da Carta de Belém II, documento em que os estados da Margem Equatorial reafirmam o compromisso de atuar de forma integrada para fortalecer a cadeia de petróleo e gás, estimular o desenvolvimento regional e ampliar a cooperação entre governos e setor produtivo.