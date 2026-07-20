Arco de 6 partidos prepara convenção para homologar candidaturas de Randolfe e Teles

Macapá (AP)

As convenções que irão confirmar as candidaturas à reeeição do senador Randolfe Rodrigues (PT) e do vice-governador Teles Júnior (PDT) ocorrerão juntas, já que haverá coligação entre a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) com o PSOL/Rede e o PDT. Será na próxima quinta-feira (23), em Macapá. O grupo também formalizará apoio à reeleição do presidente Lula.

A convenção conjunta está marcada para as 18h, na sede do Sindicato dos Urbanitários, localizada na Rua Rio Macacoari, nº 16, no bairro Trem, na capital amapaense. Além de Randolfe e Teles, estará no evento o governador e cabeça de chapa Clécio Luís (União), além do ministro da Integração Waldez Góes (PDT). Também participarão dirigentes partidários, pré-candidatos, filiados, representantes de movimentos sociais, lideranças políticas e simpatizantes.

As convenções partidárias fazem parte do calendário oficial da Justiça Eleitoral e representam a etapa em que partidos e federações homologam seus candidatos, definem a composição das chapas que disputarão as eleições e formalizam alianças e posicionamentos políticos para a campanha eleitoral.