ELEIÇÕES

Clécio oficializa candidatura à reeleição em convenção com 70 mil pessoas na orla de Macapá

24, julho, 2026
Multidão se estendia do Araxá ao fim do Santa Inês. Foto: União Brasil/Divulgação
Evento realizado na Quadra do Piratão confirmou a chapa majoritária e reuniu parlamentares, prefeitos, vereadores e lideranças de todo o Amapá.
Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A convenção da aliança liderada pelo governador Clécio Luís oficializou, na noite desta sexta-feira (24), a chapa majoritária que disputará as eleições de 2026. Realizado na Quadra do Piratão, na orla de Macapá, o ato político reuniu cerca de 70 mil pessoas dos 16 municípios, numa grande demonstração de união e mobilização para reeleger o atual governador. O tapete humano se estendia do bairro do Araxá e até o fim do bairro Santa Inês, quase no Parque do Forte. Houve congestionamento no entorno e bastante dificuldade para encontrar vagas de estacionamento mesmo distante do local. A multidão tinha eleitores, parlamentares, prefeitos, vereadores, dirigentes partidários e lideranças de todo o estado. Foram homologadas as candidaturas de Clécio e Teles Júnior (PDT) à reeleição, além da deputada estadual Alliny Serrão (União Brasil) ao Senado Federal e também apoio à reeleição do senador Randolfe Rodrigues (PT).

A coligação reúne a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, além de PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL, PDT e Republicanos.  Em coletiva de imprensa, Clécio fez um balanço dos primeiros anos de governo, destacou entregas e obras em andamento. Eles anunciou que a prioridade de um novo mandato será consolidar investimentos nas áreas de saúde, segurança pública, educação e desenvolvimento econômico.

Multidão se estendia do Araxá ao fim do Santa Inês. Foto: União Brasil/Divulgação

Momentos antes da convenção iniciar…Fotos: Rodrigo Índio/Portal SN

Clécio: “continuar os avanços”

“O planejamento é continuar os avanços. Fizemos uma grande captação de recursos e agora estamos entregando obras históricas. O mais importante é que essas ações estão mudando a vida das pessoas. Não são números, são histórias de quem teve acesso a políticas públicas que fizeram diferença no dia a dia”, afirmou.

O governador citou a entrega de hospitais no interior, a construção do novo Hospital de Emergência e programas sociais, como a emissão gratuita da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para exemplificar o impacto das ações do governo.

Clécio também voltou a defender que o Amapá se prepare para a exploração da Margem Equatorial e disse que o Estado está investindo na qualificação da mão de obra para aproveitar as oportunidades econômicas que poderão surgir.

Cerca de 70 mil pessoas, de acordo com a organização, participaram do evento

Caravanas ddos 16 municípios lotaram a orla

“O petróleo não vai nos pegar de surpresa. Estamos preparando nossa juventude para ocupar esses empregos. Queremos que as oportunidades fiquem com os amapaenses”, declarou.

O governador destacou a união dos partidos que integram a aliança e afirmou que a composição foi construída acima das diferenças partidárias.

“Esse é o resultado de uma união política que deixou de lado vaidades e diferenças para construir um projeto de desenvolvimento para o Amapá. O nosso compromisso é fazer este estado crescer e garantir que o povo tenha orgulho da terra onde vive”, concluiu.

Após a homologação nas convenções, as candidaturas serão registradas na Justiça Eleitoral, conforme o calendário das eleições de 2026.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!