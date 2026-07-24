Clécio oficializa candidatura à reeleição em convenção com 70 mil pessoas na orla de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A convenção da aliança liderada pelo governador Clécio Luís oficializou, na noite desta sexta-feira (24), a chapa majoritária que disputará as eleições de 2026. Realizado na Quadra do Piratão, na orla de Macapá, o ato político reuniu cerca de 70 mil pessoas dos 16 municípios, numa grande demonstração de união e mobilização para reeleger o atual governador. O tapete humano se estendia do bairro do Araxá e até o fim do bairro Santa Inês, quase no Parque do Forte. Houve congestionamento no entorno e bastante dificuldade para encontrar vagas de estacionamento mesmo distante do local. A multidão tinha eleitores, parlamentares, prefeitos, vereadores, dirigentes partidários e lideranças de todo o estado. Foram homologadas as candidaturas de Clécio e Teles Júnior (PDT) à reeleição, além da deputada estadual Alliny Serrão (União Brasil) ao Senado Federal e também apoio à reeleição do senador Randolfe Rodrigues (PT).

A coligação reúne a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, além de PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL, PDT e Republicanos. Em coletiva de imprensa, Clécio fez um balanço dos primeiros anos de governo, destacou entregas e obras em andamento. Eles anunciou que a prioridade de um novo mandato será consolidar investimentos nas áreas de saúde, segurança pública, educação e desenvolvimento econômico.

“O planejamento é continuar os avanços. Fizemos uma grande captação de recursos e agora estamos entregando obras históricas. O mais importante é que essas ações estão mudando a vida das pessoas. Não são números, são histórias de quem teve acesso a políticas públicas que fizeram diferença no dia a dia”, afirmou.

O governador citou a entrega de hospitais no interior, a construção do novo Hospital de Emergência e programas sociais, como a emissão gratuita da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para exemplificar o impacto das ações do governo.

Clécio também voltou a defender que o Amapá se prepare para a exploração da Margem Equatorial e disse que o Estado está investindo na qualificação da mão de obra para aproveitar as oportunidades econômicas que poderão surgir.

“O petróleo não vai nos pegar de surpresa. Estamos preparando nossa juventude para ocupar esses empregos. Queremos que as oportunidades fiquem com os amapaenses”, declarou.

O governador destacou a união dos partidos que integram a aliança e afirmou que a composição foi construída acima das diferenças partidárias.

“Esse é o resultado de uma união política que deixou de lado vaidades e diferenças para construir um projeto de desenvolvimento para o Amapá. O nosso compromisso é fazer este estado crescer e garantir que o povo tenha orgulho da terra onde vive”, concluiu.

Após a homologação nas convenções, as candidaturas serão registradas na Justiça Eleitoral, conforme o calendário das eleições de 2026.