Com inscrições abertas, concurso para Musa e Mister Verão 2026 fecha cadastros no domingo

Competição tradicional busca representantes dos distritos da capital; interessados de 17 a 30 anos podem procurar a sede do Macapatur ou os agentes comunitários das localidades.

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De Macapá (AP)

Os moradores dos bairros e distritos de Macapá que desejam concorrer aos títulos de Musa e Mister Verão 2026 têm até o próximo domingo, 5 de julho, para garantir a participação. O tradicional concurso faz parte da programação oficial do “Macapá Verão 2026”, lançado pela prefeitura com um cronograma que reúne grandes shows nacionais e regionais ao longo de todo o mês.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Nesta edição, o veraneio macapaense projeta movimentar os balneários e praças com atrações de peso nacional. Entre os nomes confirmados na programação oficial estão o sambista Péricles, o cantor Samuel Rosa (ex-Skank) e a sertaneja Simone Mendes, que se revezarão nos palcos montados na cidade ao longo das semanas de julho, dividindo o line-up com dezenas de artistas da terra.

A competição de Musa e Mister é voltada para candidatos com idades entre 17 e 30 anos que tenham vínculo com as comunidades, bairros e distritos da capital. Para os menores de idade (17 anos), a organização exige obrigatoriamente a presença e a assinatura de um responsável legal no momento do cadastro.

Os interessados possuem duas opções para efetuar a inscrição: comparecer presencialmente à sede do Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), localizada na Rua Eliézer Levy, nº 2419, no Bairro Central, ou procurar diretamente o agente distrital na própria comunidade onde reside.

A escolha dos representantes distritais é um dos momentos mais aguardados da programação de julho nas praias e balneários da cidade, funcionando como um motor para o turismo local e movimentando a economia das comunidades ribeirinhas e rurais que recebem os desfiles e a agenda cultural de shows.

Os candidatos selecionados nas etapas iniciais avançam para as fases eliminatórias que ocorrem nos finais de semana de julho, dentro dos eventos descentralizados do veraneio macapaense.