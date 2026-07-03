MACAPÁ VERÃO

Com inscrições abertas, concurso para Musa e Mister Verão 2026 fecha cadastros no domingo

3, julho, 2026
Foto: Jesiel Braga
Competição tradicional busca representantes dos distritos da capital; interessados de 17 a 30 anos podem procurar a sede do Macapatur ou os agentes comunitários das localidades.
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De Macapá (AP)

Os moradores dos bairros e distritos de Macapá que desejam concorrer aos títulos de Musa e Mister Verão 2026 têm até o próximo domingo, 5 de julho, para garantir a participação. O tradicional concurso faz parte da programação oficial do “Macapá Verão 2026”, lançado pela prefeitura com um cronograma que reúne grandes shows nacionais e regionais ao longo de todo o mês.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Nesta edição, o veraneio macapaense projeta movimentar os balneários e praças com atrações de peso nacional. Entre os nomes confirmados na programação oficial estão o sambista Péricles, o cantor Samuel Rosa (ex-Skank) e a sertaneja Simone Mendes, que se revezarão nos palcos montados na cidade ao longo das semanas de julho, dividindo o line-up com dezenas de artistas da terra.

Entre os nomes confirmados na programação oficial estão o sambista Péricles, o cantor Samuel Rosa (ex-Skank) e a sertaneja Simone Mendes

A competição de Musa e Mister é voltada para candidatos com idades entre 17 e 30 anos que tenham vínculo com as comunidades, bairros e distritos da capital. Para os menores de idade (17 anos), a organização exige obrigatoriamente a presença e a assinatura de um responsável legal no momento do cadastro.

Os interessados possuem duas opções para efetuar a inscrição: comparecer presencialmente à sede do Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), localizada na Rua Eliézer Levy, nº 2419, no Bairro Central, ou procurar diretamente o agente distrital na própria comunidade onde reside.

A competição de Musa e Mister é voltada para candidatos com idades entre 17 e 30 anos

A escolha dos representantes distritais é um dos momentos mais aguardados da programação de julho nas praias e balneários da cidade, funcionando como um motor para o turismo local e movimentando a economia das comunidades ribeirinhas e rurais que recebem os desfiles e a agenda cultural de shows.

Os candidatos selecionados nas etapas iniciais avançam para as fases eliminatórias que ocorrem nos finais de semana de julho, dentro dos eventos descentralizados do veraneio macapaense.

Seles Nafes
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