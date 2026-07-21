Comunidade da Perimetral Norte ganha quadra, praça e academia ao ar livre

Espaços foram entregues durante programação com serviços de saúde, assistência social e atividades recreativas para moradores da região

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De Pedra Branca do Amapari (AP)

A comunidade de Sete Ilhas, na região da Perimetral Norte, em Pedra Branca do Amapari, ganhou uma nova quadra poliesportiva e um espaço de convivência com praça e academia ao ar livre. As estruturas devem ampliar as opções de esporte, lazer e encontro para moradores da localidade e de comunidades vizinhas.

O prefeito Marcelo Pantoja participou da entrega no domingo (19) e afirmou que os novos espaços foram pensados para atender diferentes faixas etárias. Segundo ele, a estrutura deve ser utilizada por crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo a convivência entre as famílias da região.

As obras foram viabilizadas pelo Programa Calha Norte, do Governo Federal, com recursos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (União). Durante a programação, também foram realizados atendimentos de saúde e assistência social, além de atividades esportivas e recreativas. As obras foram viabilizadas pelo Programa Calha Norte, do Governo Federal, com recursos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (União). Durante a programação, também foram realizados atendimentos de saúde e assistência social, além de atividades esportivas e recreativas.

A expectativa é que a nova estrutura seja utilizada tanto para a prática esportiva quanto para encontros e atividades comunitárias em Sete Ilhas e nas localidades próximas.