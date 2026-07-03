Eleições 2026: pré-candidatos ficam proibidos de apresentar ou comentar programas no AP

Medida atinge rádio e TV e busca garantir equilíbrio entre possíveis candidatos antes do período oficial de campanha.

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

As primeiras regras do calendário das Eleições 2026 já começaram a valer no Amapá. A partir de agora, quem é pré-candidato não pode mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. A medida tem como objetivo evitar que futuros candidatos usem esses espaços para ganhar visibilidade antes do início oficial da campanha.

Na prática, quem pretende disputar as eleições deste ano precisa se afastar da apresentação ou dos comentários em programas de rádio e TV. A regra busca garantir que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades e impedir que a exposição na mídia influencie os eleitores antes do período permitido pela legislação.

No Amapá, a fiscalização do cumprimento dessas regras é feita pela Justiça Eleitoral. Se houver descumprimento, o pré-candidato poderá responder por propaganda eleitoral irregular e outras infrações previstas na legislação. Dependendo do caso, a emissora de rádio ou televisão também pode ser responsabilizada.

Ao longo dos próximos meses, outras restrições previstas no calendário eleitoral também vão entrar em vigor. A orientação da Justiça Eleitoral é que candidatos, partidos, emissoras e eleitores acompanhem as mudanças para que o processo das Eleições 2026 aconteça de forma transparente e dentro das regras.