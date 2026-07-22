Foragido do MT condenado por estupro é capturado enquanto trabalhava em obra no Amapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Depois de anos fugindo da Justiça, um homem de 45 anos condenado por estupro de vulnerável teve a liberdade interrompida na tarde desta terça-feira (21), no município de Mazagão. O foragido, que era procurado pela Justiça de Mato Grosso, foi localizado e preso durante uma operação conjunta da Polícia Civil do Amapá e da Polícia Federal, enquanto trabalhava em um canteiro de obras na BR-156, em uma região conhecida como Maracá.
Segundo a polícia, o crime ocorreu em 2020, no município de Confresa (MT), e teria sido praticado em pelo menos três ocasiões. Mesmo com o andamento do processo, o acusado nunca foi encontrado para responder à Justiça. Julgado e condenado definitivamente, ele recebeu pena de 9 anos e 7 meses de prisão em regime fechado.
A captura foi possível após um trabalho de inteligência e troca de informações entre as forças de segurança dos dois estados. As investigações apontaram que o condenado havia se escondido no Amapá e levava uma vida aparentemente comum, até ser localizado pelos agentes.
As equipes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil e do Grupo de Capturas (GCAP) da Polícia Federal cercaram o local e deram cumprimento ao mandado de prisão, encerrando a fuga do condenado.
Os detalhes do crime não foram divulgados pela polícia. Após a prisão, o procurado da Justiça foi encaminhado para audiência de custódia e, posteriormente, será levado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficará à disposição do Poder Judiciário para iniciar o cumprimento da pena.