Foragido do MT condenado por estupro é capturado enquanto trabalhava em obra no Amapá

Foragido foi encontrado por equipes de inteligência enquanto trabalhava em um canteiro

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Depois de anos fugindo da Justiça, um homem de 45 anos condenado por estupro de vulnerável teve a liberdade interrompida na tarde desta terça-feira (21), no município de Mazagão. O foragido, que era procurado pela Justiça de Mato Grosso, foi localizado e preso durante uma operação conjunta da Polícia Civil do Amapá e da Polícia Federal, enquanto trabalhava em um canteiro de obras na BR-156, em uma região conhecida como Maracá.

Segundo a polícia, o crime ocorreu em 2020, no município de Confresa (MT), e teria sido praticado em pelo menos três ocasiões. Mesmo com o andamento do processo, o acusado nunca foi encontrado para responder à Justiça. Julgado e condenado definitivamente, ele recebeu pena de 9 anos e 7 meses de prisão em regime fechado.

A captura foi possível após um trabalho de inteligência e troca de informações entre as forças de segurança dos dois estados. As investigações apontaram que o condenado havia se escondido no Amapá e levava uma vida aparentemente comum, até ser localizado pelos agentes.

As equipes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil e do Grupo de Capturas (GCAP) da Polícia Federal cercaram o local e deram cumprimento ao mandado de prisão, encerrando a fuga do condenado.

Os detalhes do crime não foram divulgados pela polícia. Após a prisão, o procurado da Justiça foi encaminhado para audiência de custódia e, posteriormente, será levado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficará à disposição do Poder Judiciário para iniciar o cumprimento da pena.