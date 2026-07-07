Incêndio destrói ônibus durante viagem entre Macapá e Laranjal do Jari

Vídeos gravados por passageiros registraram os momentos de tensão durante a ocorrência

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre Macapá e Laranjal do Jari foi completamente destruído por um incêndio na noite desta segunda-feira (6), na BR-156. O caso ocorreu nas proximidades da comunidade do Sororoca, antes da localidade do Maracá, ponto de referência para quem transita pela via.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP), apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos. Todos os passageiros conseguiram sair do veículo a tempo, evitando uma tragédia. Vídeos que circularam nas redes sociais, mostram passageiros do coletivo comentando como supostamente, teria iniciado o fogo. Num dos trechos, um deles relata “começou no motor e não consegui apagar”, relatou.

O fogo consumiu rapidamente o ônibus, resultando em perda total. Uma equipe do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (6º GBM) foi acionada para atender a ocorrência e prestar suporte aos ocupantes, que permaneceram às margens da rodovia até a chegada de outro veículo disponibilizado pela empresa responsável pelo transporte.

As circunstâncias que provocaram o incêndio deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.