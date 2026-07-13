Integrante de grupo que executou rival e decepou dedos da esposa é preso

Marley Miranda Tavares, conhecido como “Boi”, era o último foragido investigado pelo assassinato que foi filmado

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O último integrante do grupo criminoso acusado de participar de um dos assassinatos mais brutais registrados durante a guerra entre facções no Amapá foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (12), no município de Laranjal do Jari. Foragido da Justiça desde 2023, Marley Miranda Tavares, de 39 anos, conhecido como “Boi”, foi localizado na comunidade rural Dona Maria, no distrito de Água Branca do Cajari, onde vivia discretamente até ser surpreendido por policiais do 11º Batalhão.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima de uma suposta ocorrência de violência doméstica. Segundo a Polícia Militar, o Centro de Operações (COPOM) informou que um homem estaria agredindo uma mulher e possivelmente armado com uma espingarda.

Ao chegar ao endereço, os militares identificaram Marley Miranda Tavares. Durante consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele.

Apesar de a denúncia inicial não ter sido confirmada, os policiais descobriram que o suspeito era considerado um dos criminosos mais procurados da região. Conforme as investigações, “Boi” é apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa com atuação nas regiões de Água Branca e Maracá e também como um dos mandantes do assassinato de Anderson Lima Ramos.

Crime filmado pelos próprios criminosos

O homicídio aconteceu na tarde de 10 de setembro de 2023, na comunidade de Ilha Redonda, zona rural de Macapá, e chocou o estado pela extrema violência.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), seis integrantes da organização criminosa invadiram a residência onde Anderson Lima Ramos, de 24 anos, estava com a esposa. O casal foi rendido e toda a ação foi filmada pelos próprios criminosos.

Nas imagens, Anderson aparece ajoelhado sendo acusado de integrar uma facção rival e de possuir uma dívida relacionada ao bairro Brasil Novo. Em seguida, ele foi executado com um tiro na nuca e ainda recebeu diversos golpes de faca.

A crueldade continuou contra a companheira da vítima, de 22 anos, que teve dois dedos da mão direita decepados durante uma sessão de tortura. Antes de fugir, os criminosos ameaçaram matá-la caso voltasse a manter qualquer ligação com integrantes da facção rival.

O vídeo da execução foi divulgado pelos próprios autores logo após o crime, numa tentativa de intimidar rivais.

Último foragido

Durante as investigações, as forças de segurança identificaram todos os envolvidos. Dos seis participantes do ataque, dois morreram em confrontos com as forças policiais, três foram presos ao longo da investigação e Marley Miranda Tavares era o único que permanecia foragido.

Com a prisão deste domingo, a Polícia Militar considera capturados todos os integrantes identificados na investigação sobre o homicídio e a tortura que marcaram um dos episódios mais violentos da guerra entre facções criminosas no Amapá. Marley foi encaminhado às autoridades competentes e permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes de homicídio qualificado e tortura.