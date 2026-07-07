José Menezes realizava antigo sonho profissional, revelam amigos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um minidocumentário divulgado nesta terça-feira (7) pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) revelou que o jornalista José Menezes, de 56 anos, vivia um dos momentos mais felizes da carreira antes de morrer, na madrugada de segunda-feira (6). Segundo o vídeo, ele havia conseguido concretizar um antigo sonho profissional: trabalhar com jornalismo em Belém (PA), com estabilidade e boa remuneração.

Produzida pela Secretaria de Comunicação do TJAP, a homenagem reúne depoimentos de amigos e ex-colegas de trabalho, que morreu de causa não divulgada pela família em um hospital de Belém. Os relatos relembram a trajetória de José Menezes e destacam seu comprometimento com a profissão e o bom relacionamento cultivado ao longo de décadas de atuação na imprensa amapaense. O jornalista passou por emissoras de televisão e também atuou em assessorias de comunicação, entre elas a do próprio Tribunal de Justiça do Amapá. Após preencher os requisitos da Transposição, passou a integrar o quadro do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o que possibilitou sua mudança para Belém, onde continuou exercendo a atividade jornalística.