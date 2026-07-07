Mulher é morta a facada após rejeitar investida de homem em bar

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Uma mulher de 54 anos foi assassinada com uma facada após rejeitar a abordagem de um homem em um bar no município de Oiapoque, no norte do Amapá. O suspeito, de 51 anos, conhecido como “Deco”, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta segunda-feira (6) e confessou o crime.
Segundo as investigações, a vítima, que não era moradora de Oiapoque, estava em um bar no centro da cidade quando passou a ser importunada pelo investigado. Testemunhas relataram que ele passou toda a noite abordando mulheres com conotação sexual e já havia sido rejeitado por outra frequentadora antes de se aproximar da vítima.
Conforme apurações do delegado Felipe Rodrigues, responsável pela prisão, ao deixar o estabelecimento a mulher foi seguida pelo suspeito até uma área com pouca iluminação. Durante o percurso, os dois discutiram e o homem desferiu um golpe de faca no abdômen dela.
Mesmo gravemente ferida, a mulher ainda conseguiu caminhar até o hospital em busca de atendimento. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada desta segunda-feira.
Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil iniciou uma força-tarefa para identificar a vítima e localizar o autor. Com a análise de imagens de câmeras de segurança e outras diligências, os investigadores conseguiram identificar e prender o suspeito poucas horas após o crime.
Durante o interrogatório, o homem confessou ter esfaqueado a vítima, alegando que agiu após um desentendimento.
As investigações também revelaram que o suspeito já havia sido investigado em março deste ano por uma tentativa de homicídio contra outra mulher em Oiapoque. Na ocasião, ele teria atacado a vítima com uma facada no pescoço.
Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil autuou o investigado em flagrante pelo crime de feminicídio, entendendo que a vítima foi escolhida em razão de sua condição de mulher, após rejeitar a investida do agressor. O preso permanece à disposição da Justiça.