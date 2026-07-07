Passeio de barco gratuito revela belezas da APA da Fazendinha

Macapá (AP)

Quem passou pela Orla da Fazendinha no último domingo (5) teve a oportunidade de conhecer um lado pouco explorado de Macapá. O River Tour Caboclo, passeio fluvial gratuito lançado pela Prefeitura, levou moradores e turistas para navegar pelas águas do Rio Amazonas no entorno da Área de Proteção Ambiental (APA) da Fazendinha, em um roteiro que une natureza, história e cultura ribeirinha.

A experiência faz parte da programação do Macapá Verão e será repetida nos próximos domingos, dias 12 e 19 de julho. Durante o percurso, os visitantes percorrem trechos preservados da APA enquanto conhecem curiosidades sobre a fauna, a flora e a relação das comunidades tradicionais com o rio e a floresta.

O passeio é conduzido por guias de turismo que transformam a viagem em uma verdadeira aula ao ar livre. Ao longo da navegação, eles apresentam espécies de árvores medicinais e oleaginosas, além de frutos típicos da Amazônia, como buriti, mucajá e inajá, explicando seus usos na alimentação, na medicina popular e até na produção de cosméticos.

“Você vai conhecer de perto as belezas do Rio Amazonas, nossa fauna, flora, a cultura das comunidades ribeirinhas e a importância da preservação desse patrimônio natural. Esse passeio é gratuito, uma oportunidade para conhecer, valorizar e se encantar ainda mais com a Amazônia”, avaliou a presidente da Macapatur, Lorena Quintas.

“Esse passeio é uma aula ambiental. A gente mostra a riqueza da nossa floresta, fala das árvores medicinais, das espécies oleaginosas e dos frutos que fazem parte da nossa cultura, além de conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar o rio e a natureza”, explicou o guia de turismo Antônio Carlos, que acompanha os grupos.

Entre os participantes da primeira edição, a iniciativa recebeu elogios. Natural de Laranjal do Jari, Kaíja Ramos contou que descobriu o passeio pelas redes sociais e se impressionou com a experiência.

“Eu achei muito importante esse passeio pela APA da Fazendinha. Eu sou de Laranjal do Jari e é a primeira vez que venho conhecer esse lugar belíssimo. Adorei a explicação do seu Antônio sobre as árvores, algumas têm até cheiro de bombom. Achei incrível e melhor ainda por ser gratuito”, relatou.