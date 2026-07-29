Presidente da Câmara reage a ataques virtuais e defende legalidade de denúncia contra Furlan

Margleide Alfaia diz que representação protocolada após afastamento do ex-prefeito seguiu os trâmites legais

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Macapá (AP)

A presidente da Câmara Municipal de Macapá, vereadora Margleide Alfaia (PDT), afirmou que a representação protocolada contra o ex-prefeito Antônio Furlan (PSD), em março deste ano, seguiu os procedimentos legais e negou irregularidades na atuação da Casa. Em nota divulgada nesta quarta-feira (29), ela acusou uma “milícia digital” de espalhar fake news e usar perfis falsos para atacar a instituição.

O caso envolve a denúncia apresentada em 4 de março, período em que Furlan e o vice-prefeito foram afastados por decisão judicial em uma investigação da Polícia Federal. Segundo Margleide, não há ação penal ou eleitoral contra a Câmara, a Mesa Diretora ou servidores relacionada ao protocolo, e o procedimento instaurado pelo Ministério Público foi arquivado.

A presidente afirmou ainda que a denúncia contra duas servidoras da Câmara não foi recebida pela Justiça por falta de requisitos legais e defendeu a validade dos documentos usados no caso. Ela disse que a divulgação de informações falsas busca atingir a imagem da instituição e que os responsáveis poderão responder judicialmente.