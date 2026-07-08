Preso no Iapen, ex-vereador de Santana é internado em estado grave em UTI

Preso desde abril, Genival Oliveira passou por atendimento emergencial após apresentar falta de ar e febre

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O ex-vereador de Santana e ex-secretário de agricultura do mesmo município, Genival Oliveira, encontra-se internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima (HCAL), em Macapá. A informação foi confirmada por sua ex-esposa, Clara Nunes, que acompanha o caso.

Segundo ela, Genival foi inicialmente encaminhado ao Hospital de Emergências (HE), após apresentar problemas de saúde dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde está preso desde abril deste ano. Durante um período, ficou no corredor do HE sendo monitorado. Posteriormente, devido à gravidade do quadro clínico, ele foi transferido para o HCAL, onde permanece internado na UTI.

De acordo com informações divulgadas pela direção do Iapen, durante uma ação de saúde realizada na unidade prisional, a equipe médica identificou que o interno apresentava falta de ar, febre e sinais de inflamação. Diante dos sintomas, os profissionais decidiram encaminhá-lo imediatamente ao HE para a realização de exames mais detalhados. Após avaliação médica, foi constatada a necessidade de internação para continuidade do tratamento.

Segundo Clara Nunes, o quadro evoluiu para pneumonia e há ainda suspeita de tuberculose, doença que segue sendo investigada pela equipe médica. O histórico de saúde do ex-vereador também preocupa familiares. Genival é asmático e há alguns anos foi vítima de um atentado durante um showmício, quando sofreu um golpe de faca que atingiu um dos pulmões, provocando lesões no órgão. Esses fatores podem ter contribuído para o agravamento do seu estado clínico.

Clara Nunes relatou que a situação tem causado forte impacto emocional na família. Segundo ela, o filho caçula do ex-vereador enfrenta crises de ansiedade desde a prisão do pai e tem dificuldades para dormir.

“Acho que o neném sentiu que o pai tinha sido preso. No primeiro dia/noite, ele não conseguia dormir e estava com um quadro que a gente acredita ser ansiedade. Ou seja, uma situação muita complicada porque, a gente sabe que o Genival estava trabalhando no transporte de cargas. Enfim, e aconteceu tudo isso”, explicou Clara.

Ela também afirmou que, no momento da prisão, Genival estava trabalhando para ajudar a custear as despesas com a defesa jurídica de um dos filhos, que também se encontra preso.

Por telefone, o diretor do Iapen, Emerson Silva, informou que a unidade adotou todas as providências necessárias assim que o estado de saúde do interno foi identificado. Segundo ele, houve a rápida atuação da equipe para garantir o atendimento médico e a transferência ao HCAL.

Ainda conforme o diretor, a unidade prisional monitora constantemente as condições de saúde da população carcerária, com um número elevado de internos doentes.

“Não há distinção de qualquer interno da unidade prisional. Neste caso, foi feito todo o protocolo de socorro para o mesmo e em seguida, conseguimos a transferência do mesmo para o HCAL e seguimos trabalhando para que nenhum deles tenha problemas de saúde. Além disso, todos, independente de quem seja, terá o atendimento de saúde”, informou.

Entenda o caso

O ex-vereador Genival Oliveira, foi preso em flagrante no dia 23 de abril, junto com outros três suspeitos de roubar uma carga de grude de peixe avaliada em cerca de R$ 1 milhão na região do rio Caciporé, entre Calçoene e Oiapoque. Ele dirigia uma caminhonete Mitsubishi Triton branca com a carga quando foi interceptado em uma barreira policial. Nenhum dos ocupantes, teriam assumido propriedade da carga.

Os outros presos foram identificados sendo: Manoel José Carvalho Filho, de 34 anos, Josinaldo da Costa Martins, de 50 anos e Waldecir Rocha Guimarães de 34 anos. Recentemente, a Justiça do Amapá negou pedido de reconsideração da defesa para revogação da prisão preventiva de Genival Oliveira. Ele segue internado.