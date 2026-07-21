Solângelo defende indústria de laticínios e ampliação da incentivos para municípios produtores de leite

DA COMUNICAÇÃO PARA A POLÍTICA – O Amapá já poderia contar com uma indústria de laticínios e ter ampliado os incentivos fiscais da Zona Franca Verde para os municípios produtores de leite. Essa é a avaliação do radialista, advogado, ex-jogador de futebol e pastor evangélico Solângelo Fonseca, de 53 anos. Conhecido do grande público pela parceria de anos com o cantor e compositor Ivo Canutti, falecido em 2021 durante a pandemia, Solângelo comandava com o amigo artista um programa na então Nova 93,3 FM, hoje CBN. Este ano, filiado ao PDT, ele decidiu aceitar um novo desafio: disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao Porta SN, ele afirmou que pretende defender pautas voltadas ao desenvolvimento econômico do Amapá e ao fortalecimento da saúde pública, com atenção especial às políticas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).