Suspeito de abusar de sobrinhas e netas, homem é preso após tentar silenciar vítima de 14 anos

Investigação aponta que o condenado pode ter feito ao menos 12 vítimas

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu, na tarde desta quinta-feira (16), um homem de 52 anos condenado a oito anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá, durante ação da 8ª Delegacia de Polícia da Capital, coordenada pelo delegado Alan Moutinho.

Segundo a polícia, o mandado de prisão definitiva foi expedido após a condenação relacionada a um crime ocorrido na zona rural do município de Ferreira Gomes, interior do Amapá.

Conforme o inquérito, o condenado teria ameaçado familiares de uma vítima de 14 anos na tentativa de silenciá-la após o crime.

No decorrer das investigações, surgiram indícios de que outras pessoas também teriam sido abusadas pelo mesmo homem. De acordo com a Polícia Civil, o abusador é suspeito de ter feito ao menos 12 vítimas, a maioria integrantes do próprio núcleo familiar.

Entre os casos identificados pelos investigadores estão seis crianças e adolescentes, incluindo sobrinhas e netas de apenas 3 e 6 anos, além de uma criança de 8 anos residente na comunidade de Vila Nova. Também foram identificadas seis mulheres adultas da família, entre tias e primas.

Moutinho afirmou que os elementos reunidos no inquérito indicam um comportamento contínuo e reiterado. Segundo ele, há possibilidade de existirem outras vítimas que ainda não procuraram as autoridades por medo de represálias.

Após a prisão, o criminoso foi encaminhado para audiência de custódia e deverá seguir para o sistema prisional para início imediato do cumprimento da pena.