Suspeito de matar rival com facada no peito tenta fugir e acaba preso

Homem conhecido como “Manduca” teria agido por vingança após ser alvo de uma tentativa de homicídio dias antes

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POR OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um acerto de contas terminou em morte e mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Hospitalidade, em Santana. Um homem de 33 anos foi assassinado com uma facada no peito e o principal suspeito acabou preso poucas horas depois, após tentar escapar.

O crime aconteceu por volta das 16h, na Rua Presidente John F. Kennedy. A vítima, Ozias Lacerda Pinheiro, foi encontrada gravemente ferida pelos policiais do 4º Batalhão da PM. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e o encaminhou ao Hospital de Emergência do município, mas Ozias morreu logo após dar entrada na unidade.

De acordo com as informações levantadas pela polícia, o autor do homicídio seria Manuel Antônio da Silva Ferreira, conhecido como “Manduca”. Testemunhas relataram que ele teria sido alvo de uma tentativa de homicídio praticada por Ozias na semana passada. Nesta quarta-feira, Manduca teria retornado ao local decidido a se vingar e desferiu um golpe de faca no peito da vítima antes de fugir.

As buscas pelo suspeito durou pouco mais de duas horas. Por volta das 18h25, os militares receberam denúncias de que Manduca estava transitando pela Rua Costa e Silva. A equipe comandada pelo sargento Melo Filho localizou o suspeito e iniciou a abordagem.

Ao perceber a presença da polícia, Manduca tentou fugir, mas acabou colidindo com um veículo estacionado e caiu ao solo. Ele sofreu escoriações leves no braço e no joelho, foi levado ao Hospital de Emergência de Santana para atendimento médico e, após receber alta, acabou encaminhado ao Ciosp de Santana, onde ficou à disposição da Polícia Civil.

A principal linha de investigação aponta para uma vingança relacionada ao atentado ocorrido contra o suspeito dias antes.