TRE reconhece crimes de Furlan em 2024, mas evita inelegibilidade

Na sequência, ela mostrou slides com servidores atuando no Macapá Verão durante o período eleitoral vedado para propaganda institucional em 2024 e citou que a própria defesa disse ser possível a participação de servidores na campanha, desde que não fosse em horário de expediente.

A procuradora também destacou que todos os servidores se comunicavam em um grupo chamado “Produção Prefeitão Equipe B”. Os funcionários eram gerenciados pela empresa Alô Produções. Uma das servidoras teria alimentado os perfis pessoais do então prefeito e da primeira-dama, inclusive em horário de expediente. A advogada de defesa negou que os servidores estivessem em horário de expediente.

“A empresa contratada (Alô Produções) tem liberdade para contratar quem quiser”, observou. Ela também tentou diferenciar o período vedado para propaganda institucional do início do período oficial da campanha eleitoral.

“Se tivesse acontecido, a inicial só mostra três servidores. Seria suficiente para caracterizar abuso de poder econômico a ponto de desequilibrar a eleição?”.

O relator do processo considerou que as provas ilustram a denúncia contra a campanha de Furlan em 2024, e que não houve ilegalidade no depoimento da testemunha que revelou a existência de grupos como do Produção Prefeitão Equipe B. Além disso, entendeu que houve erro na primeira sentença que levou em consideração o Macapá Verão de 2023, e não ao de 2024, quando já estava proibida a comunicação institucional.

Ainda no voto longo e técnico, o desembargador exibiu dezenas de provas que demonstravam a enorme conexão entre o que era produzido pelos servidores nas redes pessoais de Furlan e às pessoas ligadas à coordenação da campanha e à cúpula da prefeitura de Macapá. O relator exibiu slides com as portarias de nomeação dos servidores, conversas sobre os conteúdos produzidos, combinação de reuniões em agência de publicidade da prefeitura, atuação dos funcionários (até uniformizados fora do horário de expediente) e a relação deles sob a liderança de Juarez Menescal, então secretário de Comunicação da prefeitura de Macapá. Ele lembrou que a lei veda a utilização da força de trabalho paga por recursos públicos para fins de campanha.

“Juarez Menescal atuava como verdadeiro elo entre a prefeitura e a comunicação da campanha. Os conteúdos eram submetidos a sua aprovação. Ele tinha inequívoca proximidade com o núcleo decisório da gestão. As provas demonstram a gravidade que comprometem a legalidade e a legitimidade das eleições. A utilização dos servidores (pagos com recursos municipais) escamoteou a contratação de outros profissionais”, destacou.

O juiz Alex Lammy acompanhou o voto do relator pela condenação por abuso de poder político, mas excluiu o vice-prefeito da inelegibilidade. O juiz Normandes Souza concordou com as multas, mas entendeu que não há provas de que o uso de servidores pagos pela prefeitura na campanha interferiu no resultado da eleição e votou pela não cassação de diplomas e não aplicação de inelegibilidade, no que foi seguido por Jucinete Pantoja, Paola Martins e Galliano Cei.

Por unanimidade, Furlan foi condenado por “conduta vedada a agentes públicos” ao pagamento de multa de R$ 50 mil e à devolução de R$ 87 mil em salários pagos indevidamente aos servidores que atuaram na produção de conteúdos pessoais a ele. O vice-prefeito, que está afastado a pedido da Polícia Federal desde 4 de março deste ano, foi multado R$ 5 mil, mas sem ficar inelegível. Os servidores, incluindo Juarez Menescal, foram condenados a devolver R$ 87 mil em salários pagos indevidamente.

Por maioria de votos, foi afastada a inelegiblidade, vencidos Rommeu Araújo e Alex Lamy.