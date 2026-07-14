Trem é derrotado e se despede da Série D

Locomotiva acabou deixando a disputa, mas garante participação na Série D do ano que vem

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Por JONHWENE SILVA, de Macapá (AP)

O Trem Desportivo Clube, representante amapaense, deu adeus à Série D do Campeonato Brasileiro de futebol após ser derrotado por 2 a 1 pelo América-RN, na noite desta segunda-feira (13), na Arena das Dunas, em Natal. O resultado confirmou a eliminação da equipe amapaense na terceira fase da competição.

A classificação do time potiguar foi construída com folga já no primeiro confronto, quando venceu por 4 a 1 em Santana no Amapá. Com a vantagem, o Mecão entrou em campo mais confortável e voltou a dominar a partida decisiva diante de sua torcida. Alisson Taddei e Luiz Thiago marcaram os gols da equipe da casa, enquanto Mauro fez o único gol do Trem, já nos acréscimos.

“Fizemos um jogo sabendo do que precisávamos fazer. Acredito que o primeiro confronto em casa, foi determinante para a nossa eliminação. Agora é pensar no ano que vem e agradecer aos torcedores, diretoria que nunca deixaram de acreditar no nosso time”, destacou Mauro.

Durante o jogo, o América-RN controlou as principais ações e criou as melhores oportunidades. O Trem tentou reagir, chegou a acertar a trave e levou perigo em uma cobrança de falta defendida pelo goleiro Lucão, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária.

No placar agregado, o time potiguar avançou às oitavas de final com 6 a 2 no total, após vencer os dois confrontos. Apesar da eliminação, a campanha do Trem até a terceira fase garante ao clube a participação na Série D de 2027.