Vistoria aponta problemas no aterro sanitário de Macapá; mutirão é marcado para agosto

Inspeção da prefeitura e do Tjap identificou demandas no espaço, incluindo um galpão de triagem que nunca foi entregue ao município e segue sem utilização

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Macapá (AP)

Uma vistoria técnica realizada nesta sexta-feira (17) no Aterro Sanitário Controlado de Macapá identificou problemas na estrutura e nas condições de funcionamento do espaço. A inspeção reuniu equipes da Prefeitura de Macapá e do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP).

Durante a visita, também foi constatada a situação de um galpão coberto construído há anos por uma empresa terceirizada para a triagem e separação de materiais recicláveis. O imóvel nunca foi entregue oficialmente ao município e permanece sem utilização.

A vistoria acompanhou ainda a rotina dos catadores da Associação dos Carapirás, que atuam no aterro, para levantar as principais demandas relacionadas às condições de trabalho e à estrutura disponível.

Como encaminhamento, foi anunciado um mutirão para agosto, quando equipes irão mapear os principais problemas do aterro e definir medidas voltadas à melhoria da infraestrutura e das condições de trabalho dos catadores.