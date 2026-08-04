Fãs lotam frente de hotel para ver Neymar antes de Remo x Santos em Belém

Remo e Santos decidem vaga nas quartas de final da Copa do Brasil no Mangueirão

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

A presença de Neymar em Belém já mobiliza centenas de torcedores. Desde as primeiras horas desta terça-feira (4), fãs do camisa 10 do Santos se concentram em frente ao hotel onde a delegação está hospedada, na Avenida Nazaré, na esperança de conseguir um autógrafo, uma foto ou, pelo menos, ver o ídolo de perto.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação intensa no local, com torcedores usando camisas do Santos e da Seleção Brasileira. A expectativa é que o movimento aumente ao longo da tarde, com a aproximação da partida.

O motivo de tanta expectativa é o confronto entre Remo e Santos, marcado para as 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. O duelo vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de 2026. Como o jogo de ida, disputado na Vila Belmiro, terminou empatado em 0 a 0, quem vencer garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Além da vaga, o classificado assegura uma premiação de aproximadamente R$ 4 milhões.

O confronto desta noite é considerado um dos principais jogos da fase de oitavas de final da Copa do Brasil e deve levar um grande público ao Mangueirão.