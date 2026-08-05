Pedra Branca do Amapari passa a oferecer Implanon pelo SUS

Método contraceptivo de longa duração começa a ser disponibilizado na rede pública, com atendimento na sede e na zona rural

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De Pedra Branca do Amapari (AP)

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari iniciou a oferta do Implanon pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando o acesso das moradoras a um método contraceptivo de longa duração. Nesta primeira etapa, o município recebeu 70 unidades do implante enviadas pelo Ministério da Saúde, que serão utilizadas em atendimentos na sede e nas comunidades da zona rural.

O Implanon é inserido sob a pele do braço e tem eficácia de cerca de 99% na prevenção da gravidez, com duração de até três anos. O método é reversível, permitindo o retorno da fertilidade após a retirada do implante.

Para ter acesso ao contraceptivo, a paciente passa por acolhimento na Unidade Básica de Saúde (UBS), avaliação clínica conforme os critérios do Ministério da Saúde, orientação sobre o método e, se estiver apta, realiza a inserção com um profissional capacitado.

Segundo o coordenador da Atenção Primária à Saúde, enfermeiro João Vitor, a chegada do Implanon amplia as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública, com acompanhamento e atendimento especializado às mulheres do município.