Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)
A União dos Negros do Amapá (UNA) confirmou, na tarde desta terça-feira (17), a realização do 31º Encontro dos Tambores, em Macapá. O evento ocorrerá entre os 17 e 22 de novembro, após a garantia de recursos do Governo do Estado e da Fundação Marabaixo, além da Prefeitura de Macapá e da D.A Eventos. Hoje (18) a entidade divulgou a programação completa.
A confirmação ocorre após dias de incerteza, provocada pela circulação de uma nota e por comentários sobre a possibilidade de cancelamento do encontro em 2026. Com o anúncio, a organização assegura a realização de mais uma edição da celebração, que valoriza a tradição, a ancestralidade e a resistência do povo negro amazônico.
Em sua 31ª edição, o Encontro dos Tambores é uma das principais manifestações da cultura afro-amapaense. A celebração reúne expressões culturais que preservam a memória, a identidade e o legado das comunidades negras do estado, fortalecendo tradições transmitidas entre gerações.
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
17/11 – TERÇA-FEIRA | Roda de Escuta e Conversa – IPHAN
17h – Devolução das gravações afro-amapaenses de 1995 a 1996 nas comunidades
Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA
18/11 • QUARTA-FEIRA | Aulão de Dança de Salão
20h Aulão de Dança de Salão da Consciência Negra • Professor Silvano
Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA
19/11 • QUINTA-FEIRA | Roda de Conversas e Oficina de Tranças
15h Roda de Conversas – Tema: Cultura Mãe do Estado do Amapá – MARABAIXO
16h30 Oficina de Tranças
Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA
20/11 • SEXTA-FEIRA | Dia da Consciência Negra
19h Início da programação
19h30 Ladainha
Após a ladainha Celebração da Missa dos Quilombos, com Padre Paulo Roberto Matias
21h30 Marabaixão com os Grupos de Marabaixo
Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA
21/11 • SÁBADO | Cultura, Música e Ancestralidade
19h Apresentação dos Grupos de Capoeira
20h às 21h30 Batalha do Lunation e Reggae
21h30 Banda Pretas na Percussão
22h Roda com Povos de Terreiros
Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA
22/11 • DOMINGO | Encerramento
19h às 20h Apresentação do Grupo de Dança Kateprice
20h às 21h Grupos de Hip Hop
21h30 Desfile de Moda Afro-Amapaense
23h Roda de Batuque
Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA
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