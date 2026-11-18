Evento será realizado entre os dias 20 e 22 de novembro, mas programação e valores dos investimentos ainda não foram divulgados

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A União dos Negros do Amapá (UNA) confirmou, na tarde desta terça-feira (17), a realização do 31º Encontro dos Tambores, em Macapá. O evento ocorrerá entre os 17 e 22 de novembro, após a garantia de recursos do Governo do Estado e da Fundação Marabaixo, além da Prefeitura de Macapá e da D.A Eventos. Hoje (18) a entidade divulgou a programação completa.

A confirmação ocorre após dias de incerteza, provocada pela circulação de uma nota e por comentários sobre a possibilidade de cancelamento do encontro em 2026. Com o anúncio, a organização assegura a realização de mais uma edição da celebração, que valoriza a tradição, a ancestralidade e a resistência do povo negro amazônico.

Em sua 31ª edição, o Encontro dos Tambores é uma das principais manifestações da cultura afro-amapaense. A celebração reúne expressões culturais que preservam a memória, a identidade e o legado das comunidades negras do estado, fortalecendo tradições transmitidas entre gerações.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

17/11 – TERÇA-FEIRA | Roda de Escuta e Conversa – IPHAN

17h – Devolução das gravações afro-amapaenses de 1995 a 1996 nas comunidades

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA

18/11 • QUARTA-FEIRA | Aulão de Dança de Salão

20h Aulão de Dança de Salão da Consciência Negra • Professor Silvano

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA

19/11 • QUINTA-FEIRA | Roda de Conversas e Oficina de Tranças

15h Roda de Conversas – Tema: Cultura Mãe do Estado do Amapá – MARABAIXO

16h30 Oficina de Tranças

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA

20/11 • SEXTA-FEIRA | Dia da Consciência Negra

19h Início da programação

19h30 Ladainha

Após a ladainha Celebração da Missa dos Quilombos, com Padre Paulo Roberto Matias

21h30 Marabaixão com os Grupos de Marabaixo

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA

21/11 • SÁBADO | Cultura, Música e Ancestralidade

19h Apresentação dos Grupos de Capoeira

20h às 21h30 Batalha do Lunation e Reggae

21h30 Banda Pretas na Percussão

22h Roda com Povos de Terreiros

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA

22/11 • DOMINGO | Encerramento

19h às 20h Apresentação do Grupo de Dança Kateprice

20h às 21h Grupos de Hip Hop

21h30 Desfile de Moda Afro-Amapaense

23h Roda de Batuque

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá Raimundinha Ramos – UNA