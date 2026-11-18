Suspeito foi abordado pela PRF e confessou participação no crime, apontando outros dois envolvidos

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REDAÇÃO, de Macapá (AP)

Um homem de 59 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quarta-feira (18), suspeito de participar de um roubo à propriedade rural Retiro Bom Jesus, no Ramal do Nova Colina, em Porto Grande, no interior do Amapá. O crime ocorreu na noite de terça-feira (17), quando dois homens invadiram o local, renderam e amarraram o caseiro. Entre os bens levados estava um freezer horizontal.

A PRF foi acionada por volta de 0h20, após receber informações de que os suspeitos estariam fugindo em uma picape GM Saveiro preta, transportando o freezer na carroceria e contando com o apoio de uma motocicleta. O veículo foi localizado no quilômetro 12 da BR-210, parado em um ramal próximo à rodovia, numa tentativa de ocultação.

Durante a abordagem, o motorista apresentou versões contraditórias sobre a origem dos objetos transportados. Primeiro, alegou que havia parado para completar o óleo do veículo. Depois, afirmou que os materiais eram de sua propriedade. Na inspeção, as vítimas reconheceram os bens, entre eles o freezer, que ainda continha mantimentos, e uma parafusadeira.

Na carroceria, os policiais também encontraram uma pistola de vacinação animal, que teria sido utilizada para simular uma arma de fogo durante a rendição do caseiro. Uma mochila com roupas semelhantes às registradas pelas câmeras de vigilância no momento do crime também foi apreendida. Diante das evidências, o homem confessou participação no roubo e apontou outros dois indivíduos como envolvidos.

Segundo a PRF, o suspeito possui histórico criminal, com registros por furto de um transformador na zona rural de Macapá, em 2019, falsificação de documentos e tentativa de estupro. Ele foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval, em Macapá, onde o flagrante foi formalizado. Os objetos recuperados foram apresentados à autoridade policial.