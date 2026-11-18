Operação encontrou acampamento clandestino com armas, munições e mudas de maconha na Terra Indígena Apyterewa

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma equipe da Força Nacional de Segurança Pública escapou ilesa de uma emboscada na tarde da última segunda-feira (16), dentro da Terra Indígena Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. A informação só foi divulgada oficialmente ontem à noite (17). A viatura utilizada pelos agentes foi atingida por quase 20 disparos de arma de fogo durante uma operação de patrulhamento em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

O ataque ocorreu na região de Vila Cascalheira, onde os agentes já haviam enfrentado uma tentativa de impedir o deslocamento. Logo após a saída da base operacional, criminosos espalharam objetos metálicos pontiagudos, conhecidos como “miguelitos”, dentro de uma poça d’água na estrada. A armadilha danificou os pneus dianteiro e traseiro da viatura.

Apesar do incidente, a equipe prosseguiu com a fiscalização e encontrou um acampamento clandestino em funcionamento dentro da terra indígena. Três suspeitos perceberam a aproximação dos agentes e fugiram pela mata antes de serem abordados.

Durante a vistoria, foram apreendidas duas espingardas com munições, além de mantimentos, roupas e redes de descanso. Os policiais também localizaram uma plantação com mudas de maconha. Uma motocicleta encontrada nas proximidades foi inutilizada para impedir que fosse utilizada em atividades criminosas.

Na saída, a viatura foi alvo de uma sequência de disparos. O veículo ficou com quase 20 perfurações provocadas pelos tiros. Nenhum integrante da equipe foi atingido, apesar da intensidade do ataque.

Reforço na segurança

Após a emboscada, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que enviou reforços à região. O episódio também deverá ser comunicado às autoridades policiais responsáveis pela investigação. Até o momento, os três suspeitos que fugiram do acampamento não foram localizados.

A Força Nacional atua na Terra Indígena Apyterewa em apoio à Funai, com o objetivo de combater invasões, desmatamento e outras atividades ilegais. O território já passou por uma operação de desintrusão, destinada à retirada de ocupantes irregulares, mas continua sob fiscalização para evitar novas invasões.

A área está entre os territórios indígenas que historicamente enfrentam graves problemas de desmatamento no país. Mesmo após as ações de retirada de invasores, a presença das forças federais permanece necessária para monitorar o território e coibir atividades clandestinas.