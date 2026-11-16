Com auxílio de aeronaves, cerca de 30 brigadistas atuaram na construção de uma linha de defesa para impedir o avanço das chamas na unidade de conservação.

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Por ALCIMAR MONTEIRO, do município de Amapá (AP)

Depois de duas semanas de combate, cerca de 30 brigadistas conseguiram isolar um incêndio e impedir que as chamas avançassem para outras áreas da Reserva Biológica do Lago Piratuba, que abrange territórios dos municípios de Amapá e Tartarugalzinho. A operação é coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que atua no combate ao fogo desde 29 de outubro.

Criada pelo governo federal em 1980, a reserva possui aproximadamente 393 mil hectares e é administrada pelo ICMBio. A unidade de conservação abriga importantes ecossistemas e vem sendo monitorada pelas equipes para evitar que o incêndio atinja novas áreas.

Os brigadistas concluíram a abertura de 14 quilômetros de trincheiras, formando uma linha contínua de defesa para cercar e conter o avanço do fogo. O resultado foi anunciado nesta segunda-feira (16) pelo chefe da operação, que confirmou o início da desmobilização das equipes envolvidas nesse foco.

“Estamos na desmobilização desse incêndio e iniciando o trabalho em outros focos que ocorrem ao redor da unidade, principalmente os que têm origem fora da reserva biológica, para impedir que cheguem aos limites da unidade”, informou Iranildo Coutinho, chefe da Estação Ecológica Maracá Jipioca.

Apesar do isolamento do incêndio, o trabalho continua em áreas próximas à reserva, onde novos focos representam risco à vegetação protegida. Duas aeronaves estão sendo utilizadas na operação para transportar brigadistas, alimentos e água para consumo das equipes que atuam no combate às chamas.