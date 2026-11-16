Governo informou que deixou previsão de recursos para a programação do ano que vem que caberá à nova gestão realizar

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O Governo do Amapá anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), que não realizará a festa de Réveillon na virada de 2026 para 2027 e também não fará repasses financeiros às escolas de samba para o Carnaval de 2027 no encerramento deste ano. A decisão foi comunicada por meio de nota oficial e, segundo o Executivo, considera as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e a necessidade de priorizar investimentos na saúde e em outros serviços essenciais.

De acordo com o governo, a medida está relacionada ao encerramento do exercício financeiro de 2026 e às restrições impostas pela legislação fiscal durante a finalização de uma gestão pública. A administração estadual afirma que optou por direcionar os recursos disponíveis para áreas consideradas prioritárias.

Na nota, o governo também fez um balanço das ações realizadas desde 2023 na área cultural. Entre elas, destacou a realização de edições do Réveillon e a retomada dos desfiles das escolas de samba, que ocorreram nos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026.

O Executivo ressaltou ainda que, durante esse período, além dos repasses financeiros às agremiações carnavalescas, foram realizadas melhorias no Sambódromo e garantidas estruturas para o funcionamento da Cidade do Samba, além de medidas voltadas à segurança do público e dos brincantes.

Sobre o Carnaval de 2027, o governo informou que os recursos estão previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado à Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). Conforme a nota, a previsão permitirá que a próxima gestão execute as despesas relacionadas à realização de eventos culturais e ao desenvolvimento do turismo no estado.

O governo também afirmou que mantém diálogo com as entidades carnavalescas e que a decisão foi comunicada antecipadamente para que os setores envolvidos possam reorganizar o planejamento para o próximo ano.