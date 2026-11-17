Instituto recebe doações no bairro Santa Rita e espera contar com a ajuda de moradores e empresas

Publicidade

REDAÇÃO, de Macapá (AP)

Cerca de 50 Crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social poderão receber brinquedos neste Natal por meio de uma campanha de arrecadação realizada em Macapá. A iniciativa está recebendo doações de moradores, empresas e instituições que queiram contribuir com a distribuição de presentes no fim do ano.

“Estamos recebendo doações durante os meses de novembro e dezembro. Podem ser brinquedos novos ou usados, desde que estejam em boas condições. Qualquer contribuição pode fazer uma criança feliz. A distribuição será realizada no dia 18 de dezembro, por isso pedimos que as doações sejam entregues até o dia 17, para que possamos preparar esse momento de confraternização”, explicou Breno Magno, administrador do IJOMA.



Os brinquedos podem ser entregues na sede do Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães (IJOMA), na Avenida Dr. Silas Salgado, nº 3586, bairro Santa Rita. Informações sobre as doações podem ser obtidas pelos telefones (96) 3222-5675 e (96) 99191-6270.

A campanha acontece em uma cidade onde 168.840 pessoas estavam cadastradas em situação de pobreza, segundo dados do Cadastro Único apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social em relatório de 2025. O levantamento considera pessoas de todas as idades.

Fundado em 2010, o IJOMA atua na prevenção do câncer e no acolhimento de pacientes oncológicos. A instituição também desenvolve ações de assistência social e mobilização comunitária.